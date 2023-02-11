Не тільки лампочки: українці зможуть обміняти старі газові котли на нові

В Україні цього року стартувала програма безкоштовного обміну 5 старих ламп розжарювання на 5 енергоощадних. Після цього необхідно запустити програму обміну газових котлів та колонок на нові енергоефективні.

Так вважає ексглава «Оператора газотранспортної системи» Сергій Макогон.

«Після спільної з ЄС програми заміни лампочок також необхідно реалізувати програму заміни газового обладнання», — пише експерт.

За його підрахунками, це дозволить заощадити до 2 млрд кубометрів газу на рік та повністю відмовитися від імпорту блакитного палива.

У розрахунках фахівець виходить з того, що зараз українські сім'ї витрачають близько 70% газу. При цьому більшість споживачів використовують застарілі газові котли та конфорки, які спалюють набагато більше газу, ніж дійсно необхідно для забезпечення опалення та підігріву гарячої води.

Скорочення споживання навіть на 1 млрд кубометрів може дозволити вийти майже на повну енергонезалежність (обсяг видобутку становитиме близько 18,5 млрд. кубів, а споживання без заміни газових котлів та колонок буде на рівні 19,5 млрд. кубометрів).

«Мені здається, що це реальніше, ніж побудувати 2 атомні енергоблоки за 6 років до 2030 року за 10 млрд доларів», — зазначив Макогон.

Раніше ми писали про те, що у різних регіонах Україні встановлено різний тариф на доставку газу. Сума за доставку одного кубометра газу відрізняється на порядок та залежить від кількості споживачів блакитного палива.

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