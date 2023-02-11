39.50 / 40.18 42.03 / 42.90
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Після перемоги будемо в НАТО»: Зеленський спрогнозував, коли Україна зможе стати членом провідних євроструктур

15:29 11 лютого 2023
Під час спілкування

Україна зможе стати повноцінним членом Європейського союзу через два роки. При цьому вже після перемоги наша країна приєднається до НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму виступі під час саміту, організованого банком JP Morgan.

«Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки. І нам потрібні гарантії безпеки», — сказав глава держави.

Президент додав, що найкращою гарантією безпеки для України буде членство в НАТО. Зеленський вважає, що з часом Україна приєднається до альянсу.

«Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія… І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час саміту Україна-ЄС у Києві заявив, що Україна вперше документально зафіксувала свій намір вступити до Європейського союзу.

Фото president.gov.ua/

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Субсидії

Постраждають не лише боржники: українцям нагадали, кому і чому не нарахують субсидію на комуналку

Запитайте у своєї душі, чого хочете насправді і почніть діяти: гороскоп від Анжели Перл на 11 лютого

Запитайте у своєї душі, чого хочете насправді і почніть діяти: гороскоп від Анжели Перл на 11 лютого

Обшук СБУ

Справа на мільярд: СБУ прийшла з обшуками до відомих екснардепа та олігарха (фото)

гривні

Українцям почали виплачувати гроші від чеської гуманітарної організації: як отримати 6600 грн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту