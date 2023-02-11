«Динамо» з хет-триком Караваєва здобуло четверту поспіль перемогу в Туреччині: відео матчу

У суботу, 11 лютого, київське «Динамо», яке мінімально обіграло македонську «Шкендію», провело черговий контрольний матч. Суперником «біло-синіх» став ще один представник цієї балканської країни — «Сілекс».

Напередодні цього поєдинку, яким для киян відкрилася друга частина турецького етапу підготовки до поновлення сезону, до команди приєдналися воротар Георгій Бущан та півзахисник Богдан Лэднєв. На обох футболістів чекає процес реабілітації після перенесених операцій, і проходити вони його будуть поруч із партнерами.

Щодо самого матчу, то динамівці не зазнали особливих проблем. Вже в першому таймі підопічні Мірчі Луческу забили тричі — хет-трик оформив номінальний півзахисник Олександр Караваєв. А перед фінальним свистком забитим голом, дебютним за першу команду, відзначився 18-річний Антон Царенко.

«Динамо» (Україна) — «Сілекс» (Північна Македонія) — 4:0

«Динамо»: Нещерет (Моргун, 66), Малиш (Гусєв, 66), Попов (Боль, 66), Сирота (Дячук, 66), Вівчаренко (Дубінчак, 66), Сидорчук (Андрієвський, 66), Шепелєв (Царенко, 66), Кабаєв (Яцик, 66), Караваєв (Беніто, 66), Лонвейк (Волошин, 66), Гармаш (Супряга, 66).

Голи: Караваєв (21, 30, 43, з пенальті), Царенко (89).

Відео матчу

Зазначимо, що вже завтра, 11 лютого, на «Динамо» чекає спаринг із румунською «Політехнікою» з міста Ясси. Також у планах «біло-синіх» проведення контрольних матчів із ташкентським «Пахтакором» (14 лютого) та трьома латвійськими клубами — «Лієпаєю» (17 лютого), «Сконто» (20 лютого) та «Валмієрою» (23 лютого).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Динамо» Олег Гусєв заінтригував фотографією з яскравою білявкою.

Фото ФК «Динамо»

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