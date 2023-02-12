Західні аналітики назвали причину «дивовижної стійкості України» у війні з росією

Переважна більшість жителів України не тільки підтримує завдання ударів по енергетичній інфраструктурі росії, але й згодні продовжувати війну навіть, незважаючи на загрозу завдання росією ядерного удару по Україні. Про це пише Tagesspiegel.

Як випливає з результатів опитування, проведеного на замовлення Мюнхенської безпекової конференції, таких 89% від загальної кількості українців.

Крім того, 85% опитаних не влаштовує відступ росії до кордонів станом на 24 лютого 2022 року. Їхньою вимогою є звільнення всіх окупованих територій України, включаючи Донбас та Крим.

72% українців вважають за необхідне довгострокові постачання зброї із Заходу. Близько двох третин упевнені, що Україна не зможе бути у безпеці поза НАТО. 75% опитаних вважають, що захищеність України неможлива без західних гарантій безпеки.

«Згуртованість українського населення, об'єднаного рішучістю захищати власну демократію від автократичного ревізіонізму росії, є ключовою причиною надзвичайної стійкості України», — вважають автори опитування.

Як писали «ФАКТИ», згідно з опитуваннями, майже половина європейців згодні із втратою Україною частини її території у війні з росією.

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