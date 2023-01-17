Австрійці — за, португальці — проти: майже половина європейців згодні зі втратою Україною частини території у війні з росією, — опитування

путін не відмовився від своїх планів захопити чи зруйнувати Україну, спроможність якої відстояти свою територіальну незалежність багато у чому залежить від західної допомоги. Наразі військова допомога надходить, Втім, не у тому обсязі, який потрібен ЗСУ.

Що думають з приводу війни в Україні громадяни країн Євросоюзу, досліджувала мережа Euroskopia — соціологічне опитування було проведено у дев'яти державах ЄС (Португалія, Австрія, Нідерланди, Польща, Іспанія, Франція, Німеччина, Італія та Греція), пише «Європейська правда».

Результати показали, що австрійці та німці виступають за швидке завершення війни навіть ціною територіальних втрат для України, а голландці, португальці та поляки різко проти цієї ідеї.

Так, понад 60% жителів Австрії та Німеччини хотіли б якнайшвидшого припинення війни. Таку думку поділяють греки (54%), італійці (50%) та іспанці (50%).

У Нідерландах 48% громадян висловилися проти того, щоб Україна відмовлялася від територій заради швидкого завершення війни. Так само думають 45% у Португалії та 42% у Польщі.

Якщо узагальнювати дані, то в зазначених країнах 48% респондентів виступають за швидке завершення конфлікту, навіть якщо Україні доведеться віддати частину своєї території росії, тоді як 32%, майже кожен третій європеєць, виступають проти.

У той же час 56% опитаних підтримують постачання зброї в Україну.

Дослідження проводилося у дев'яти великих країнах, що входять до Європейського Союзу, на вибірках, що складаються з 1 000 повнолітніх громадян (всього було проведено 9 000 інтерв'ю).

Нагадаємо, що французький військовий історик П'єр Сервент, який передбачив напад путіна на Україну, високо оцінив «поворотний момент» у Німеччині, яка почала надавати допомогу, але критикує канцлера Олафа Шольца за те, що він повторює помилки своєї попередниці Ангели Меркель.

Раніше німецька експертка з питань безпеки Клаудія Майор зробила невтішний прогноз щодо тривалої війни в Україні. На її думку, навіть якщо путін зазнає військової поразки, до тривалого миру буде ще далеко.

Фото Pixabay

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