«Нереально смачно»: рецепт цибулевого супу від фіналіста «МайстерШефа»

Своїм рецептом відомої страви французької кухні — цибулевого супу — поділився фіналіст шоу «МайстерШеф. Професіонали 3» Микола Люлько.

«Нереально смачний суп із цибулі!» — написав він у соцмережах і розповів, як готувати цю страву.

Інгредієнти: Вершкове масло — 80 г;

Оливкова олія — 40 г;

Цибуля ріпчаста — 400 г;

Цибуля шалот — 200 г;

Борошно — 2 ст.л.

Біле сухе вино — 100 г;

Соєвий соус — 50 г;

Курячий бульйон — 600 мл;

Розмарин — 1 гілочка;

Чебрець — 2−3 гілочки;

Сир пармезан — 60 г;

Сіль за смаком;

Багет — 6 шматочків;

Сир Грюйєр, Едамер чи Гауда — 200 р. Приготування: Нарізаємо цибулю соломкою завтовшки 2−3 мм. Обсмажуємо її у каструлі з товстим і широким дном на суміші вершкового масла та оливкової олії. Готуємо на великому вогні, постійно помішуючи та карамелізуючи цибулю. На дні утворюватиметься золотиска скоринка, зіскоблюємо її лопаткою. Цибуля готова, коли вона стане м'якою, джемовою та карамелізованою.

Додаємо борошно і добре вимішуємо.

Додаємо біле вино і, помішуючи, знімаємо скоринку з дна каструлі.

Коли вино випарувалося, додаємо соєвий соус та курячий бульйон.

Додаємо розмарин і чебрець, можна у мішечку, щоб потім легше було діставати.

Коли закипить, додаємо тертий пармезан, перемішуємо і доводимо до смаку сіллю.

Нарізаємо багет, приправляємо оливковою олією та запікаємо в духовці на 200 градусів 5−6 хвилин.

Натираємо кожен шматочок багету часником.

Наливаємо суп у придатну для запікання тарілку чи горщик. Зверху викладаємо тертий сир, потім нарізаний багет і тертий сир.

Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 5 хвилин, щоб сир розплавився, утворивши золотисту скоринку.

Про те, як готує цибулевий суп відомий англійський кухар, ресторатор та телеведучий Джеймі Олівер, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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