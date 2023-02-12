Продовження військової допомоги Україні було ключовою темою зустрічі між Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і главою американської дипломатії Ентоні Блінкеном. На спільній пресконференції обидва посадовці говорили про необхідність посилення допомоги, але не уточнювали можливість надання бойових літаків. Також вони вважають, що росія наразі не бажає вести переговори про припинення війни, яку почала майже рік тому.

«путін може закінчити цю війну вже сьогодні, виводячи свої війська з України та сідаючи за стіл переговорів. На жаль, немає жодних ознак того, що росія готується до миру. Навпаки, москва готується до нових військових наступів», — сказав Столтенберг.

За словами Блінкена, очевидно, що путін зараз не має реального інтересу до дипломатії. За його словами, зусилля росії щодо розширення своєї території за рахунок України є неприйнятним в рамках мирного процесу. Успіхи України на полі бою — найкращий спосіб прискорити початок дипломатичних переговорів, заявив глава американської дипломатії. Західні країни на чолі зі США виділили Києву десятки мільярдів доларів військової допомоги за останній рік, і Столтенберг і Блінкен обговорили як забезпечити Україні продовження «допомоги, необхідної для захисту своєї території».

«Вкрай важливо, щоб ми продовжували та збільшували цю підтримку», — сказав держсекретар США.

Раніше Зеленський спрогнозував, коли Україна зможе стати членом провідних євроструктур, включно з НАТО.

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