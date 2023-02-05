Принц Гаррі втратив цноту з жінкою-водієм екскаватора: стали відомі деталі

Принц Гаррі у своїх скандальних мемуарах Spare («Запасний») зізнався, що втратив цноту з більш дорослою жінкою, але її ім'я не назвав.

Обраницею виявилася Саша Уолпол, пише Daily Mail.

40-річна мати двох дітей товаришувала в юності з принцом й працювала в королівському маєтку в Глостерширі. Жінка зізналася, що злякалася, що за натяками з книги її одного разу вирахують: так і вийшло.

За словами Уолпол, вона тримала те, що сталося у таємниці протягом 21 року, оскільки Гаррі був її другом, а увага громадськості їй була не потрібна.

«Я не розумію, чому він вдавався в такі подробиці. Він міг би сказати, що втратив цноту, і на цьому зупинився б. Але він описав, як це сталося — у полі за пабом», — зазначила в бесіді з журналістами британка.

Все трапилося у пабі на вечірці з нагоди її 19-річчя. Принц, якому тоді було 16, подарував їй м'яку іграшку та тацю з кількома порціями алкоголю, після чого вони напилися. Пристрасті підлітки віддалися у полі за пабом, але після цього інциденту стосунків вони не мали.

«Ми не збиралися цього робити — це не було навмисно, і я не знала, що він незайманий», — заявила Уолпол, описуючи ніч кохання, що відбулася, як іскрометну й вогненну.

Наступного дня після цієї пам'ятної події британці знову довелося повернутися на поле для пошуку ременя, який з неї зняв принц.

Через деякий час Уолпол вийшла заміж. Наразі жінка працює водієм екскаватора, чим і заробляє на життя.

Вона зазначила, що не ображається на слова принца про те, що його перший секс був з «старшою дамою», оскільки вважає, що Гаррі дійсно здавалося, що вона набагато старша за нього.

Як відомо, мемуари принца Гаррі наробили багато галасу у Великій Британії, проте королівська родина поки що не давала офіційних коментарів з цього приводу. Окрім іншого, у мемуарах Гаррі зізнався у постійному суперництві з братом Вільямом, наслідним принцом Великобританії.

Також у цих мемуарах він розповів, як мало не відморозив свій статевий орган під час експедиції до Арктики.

251

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram