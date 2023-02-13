Вистачить на тиждень: блогерка-красуня навчила запікати м’ясо цілим шматком

Кулінарна майстриня Alina FooDee, котра полюбилася багатьом шанувальникам своїм «ляльковим голосом», взялася частувати рідних ситними м'ясними стравами.

На своєму каналі в YouTube блогерка виклала рецепт приготування яловичини у рукаві, яка завжди виходить ніжною і просто тане в роті.

Причому, переконує Аліна, краще взяти шматок м'яса побільше, аби його можна було приготувати одразу на тиждень, адже може бути, що вже наступного дня скористатися духовою шафою не вийде (наприклад, через блекаут).

Тож мінімальна вага шматка має бути близько 2 кг, а краще, що й більше.

Рецептура розрахована на 1 кг яловичини:

сіль — 1 ч.л.

чорний мелений перець — 1 ч.л.

сушений часник — 1 ч.л.

сушена цибуля — 1 ч.л.

коріандр — 1 ч.л.

вершкове масло — 50 г

Приготування

Для початку м'ясо присипаємо сіллю, чорним меленим перцем, коріандром, сушеним часником і цибулею. Даємо м'ясу промаринуватися при кімнатній температурі 1 годину або ж поставити в холодильник на більш тривалий час.

Перед запіканням м'ясо треба щедро змастити вершковим маслом, після чого покласти його в рукав, зафіксувавши краї якомога ближче до шматка.

Перші 60 хвилин м'ясо випікають при 180 °C 60 хвилин, потім температуру слід зменшити до 150 °C і випікати ще 60−90 хвилин. Якщо ж вага м'яса більша, ніж 2 кг, випікання має тривати 120−180 хвилин.

Виймаємо м'ясо з рукава, нарізаємо на порційні шматки, і аби воно стало ще більш соковитим, складаємо шматки в ємність з м'ясним соком, який виділився при запіканні.

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