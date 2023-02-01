39.87 / 40.50 42.76 / 43.68
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Аромат неймовірний: мандариновий пиріг від відомої блогерші-красуні (відео)

16:21 1 лютого 2023
Мандариновий пиріг

Кулінарна вигадниця Alina FooDee, котра полюбилася багатьом шанувальникам своїм «ляльковим голосом», не втомлюється радувати новими простими рецептами солодощів.

Цього разу привід для натхнення їй дали улюблені українцями взимку мандарини.

З ними дівчина приготувала надзвичайно ароматний і яскравий пиріг, який здатен підняти настрій навіть у похмурі дні.

Щоб приготувати пиріг, вам потрібні:

  • яйця — 3 шт.
  • цукор — 90 г
  • ванільний цукор — 10 г
  • вершкове масло — 80 г
  • борошно — 120 г
  • розпушувач — 1 ч.л.
  • сіль — щіпка
  • мандарини — 5−6 шт.

Пиріг випікається у роз'ємній формі діаметром 20 см.

Для початку яйця збиваємо з цукром, ванільним цукром і щіпкою солі протягом 3−5 хвилин (це можна зробити як міксером, так і вінчиком, якщо немає світла).

Додаємо до яєчної маси розтоплене вершкове масло, а також борошно, змішане з розпушувачем.

Чистимо мандарини, видаляючи кісточки (при необхідності). Викладаємо їх на дно форми, змащеної вершковим маслом і присипаної борошном.

Заливаємо тістом.

Випікається пиріг протягом 35−45 хвилин при температурі 180 С.

Нагадаємо, раніше свій рецепт мандаринового пирога запропонував відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський.

164

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

поліція

Не тільки «тріщина на лобовому склі»: за що українським водіям загрожують штрафи до 17 тисяч грн

танк Challenger 2

Вони дуже потужні: британський солдат пояснив, чому Challenger, передані Україні, викликають жах у росіян

Ольга Зенкова

У Мелітополі кадирівці зґвалтували кремлівську пропагандистку

Накачують дівчат алкоголем з наркотиками та ґвалтують: в Україні спалахнув скандал із 19-річними блогерами з Івано-Франківщини

Накачують дівчат алкоголем з наркотиками та ґвалтують: в Україні спалахнув скандал із 19-річними блогерами з Івано-Франківщини

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту