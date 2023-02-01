Аромат неймовірний: мандариновий пиріг від відомої блогерші-красуні (відео)

Кулінарна вигадниця Alina FooDee, котра полюбилася багатьом шанувальникам своїм «ляльковим голосом», не втомлюється радувати новими простими рецептами солодощів.

Цього разу привід для натхнення їй дали улюблені українцями взимку мандарини.

З ними дівчина приготувала надзвичайно ароматний і яскравий пиріг, який здатен підняти настрій навіть у похмурі дні.

Щоб приготувати пиріг, вам потрібні:

яйця — 3 шт.

цукор — 90 г

ванільний цукор — 10 г

вершкове масло — 80 г

борошно — 120 г

розпушувач — 1 ч.л.

сіль — щіпка

мандарини — 5−6 шт.

Пиріг випікається у роз'ємній формі діаметром 20 см.

Для початку яйця збиваємо з цукром, ванільним цукром і щіпкою солі протягом 3−5 хвилин (це можна зробити як міксером, так і вінчиком, якщо немає світла).

Додаємо до яєчної маси розтоплене вершкове масло, а також борошно, змішане з розпушувачем.

Чистимо мандарини, видаляючи кісточки (при необхідності). Викладаємо їх на дно форми, змащеної вершковим маслом і присипаної борошном.

Заливаємо тістом.

Випікається пиріг протягом 35−45 хвилин при температурі 180 С.

Нагадаємо, раніше свій рецепт мандаринового пирога запропонував відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський.

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