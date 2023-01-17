Куряча печінка у медово-винному соусі: побалуйте себе та гостей найніжнішою стравою французької кухні

Останнім часом стали популярними страви французької кухні. Кулінарний ресурс «Кухни народов мира» поділився рецептом курячої печінки по-анжуйськи.

Ніжна печінка у смачному соусі є популярним рецептом французької кухні.

Складові:

• печінка куряча — 500−600 гр

• грейпфрут — 0,5 шт

• мед — 2−3 ч л

• оцет бальзамічний — 1 ч л

• вино червоне сухе — 1 склянка

• олія оливкова — 2 ст л

• салат — для подачі

• спеції, сіль, перець — за смаком

Приготування:

1. Вино влити в каструлю і уварювати його на слабкому вогні до зменшення обсягу більш ніж на половину

2. Додати бальзамічний оцет і варити ще 5−7 хв. Покласти мед, розмішати та варити 2−3 хв. Соус трохи остудити

3. Грейпфрут почистити, розібрати на часточки та видалити перегородки. М'якуш порізати середніми скибочками

4. Курячу печінку обсмажити на добре розігрітій олії по 2 хв з кожного боку

5. На тарілках розкласти листя салату, викласти на них печінку, посолити та поперчити до смаку. Полити теплим винно-медовим соусом і гарнувати скибочками грейпфрута