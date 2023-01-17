Куряча печінка у медово-винному соусі: побалуйте себе та гостей найніжнішою стравою французької кухні
Останнім часом стали популярними страви французької кухні. Кулінарний ресурс «Кухни народов мира» поділився рецептом курячої печінки по-анжуйськи.
Ніжна печінка у смачному соусі є популярним рецептом французької кухні.
Складові:
• печінка куряча — 500−600 гр
• грейпфрут — 0,5 шт
• мед — 2−3 ч л
• оцет бальзамічний — 1 ч л
• вино червоне сухе — 1 склянка
• олія оливкова — 2 ст л
• салат — для подачі
• спеції, сіль, перець — за смаком
Приготування:
1. Вино влити в каструлю і уварювати його на слабкому вогні до зменшення обсягу більш ніж на половину
2. Додати бальзамічний оцет і варити ще 5−7 хв. Покласти мед, розмішати та варити 2−3 хв. Соус трохи остудити
3. Грейпфрут почистити, розібрати на часточки та видалити перегородки. М'якуш порізати середніми скибочками
4. Курячу печінку обсмажити на добре розігрітій олії по 2 хв з кожного боку
5. На тарілках розкласти листя салату, викласти на них печінку, посолити та поперчити до смаку. Полити теплим винно-медовим соусом і гарнувати скибочками грейпфрута
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