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Куряча печінка у медово-винному соусі: побалуйте себе та гостей найніжнішою стравою французької кухні

13:17 17 січня 2023
Куряча печінка у медово-винному соусі

Останнім часом стали популярними страви французької кухні. Кулінарний ресурс «Кухни народов мира» поділився рецептом курячої печінки по-анжуйськи.

Ніжна печінка у смачному соусі є популярним рецептом французької кухні.

Складові:

• печінка куряча — 500−600 гр
• грейпфрут — 0,5 шт
• мед — 2−3 ч л
• оцет бальзамічний — 1 ч л
• вино червоне сухе — 1 склянка
• олія оливкова — 2 ст л
• салат — для подачі
• спеції, сіль, перець — за смаком

Приготування:

1. Вино влити в каструлю і уварювати його на слабкому вогні до зменшення обсягу більш ніж на половину

2. Додати бальзамічний оцет і варити ще 5−7 хв. Покласти мед, розмішати та варити 2−3 хв. Соус трохи остудити

3. Грейпфрут почистити, розібрати на часточки та видалити перегородки. М'якуш порізати середніми скибочками

4. Курячу печінку обсмажити на добре розігрітій олії по 2 хв з кожного боку

5. На тарілках розкласти листя салату, викласти на них печінку, посолити та поперчити до смаку. Полити теплим винно-медовим соусом і гарнувати скибочками грейпфрута

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати популярну страву французької кухні — яйця «Пармантьє».

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