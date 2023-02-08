- 18:50 Українська авіація завдала 14 влучних ударів по ворогу, а ракетники та артилеристи ліквідували станцію РЕБ росіян, — Генштаб
- 18:45 Життя важливіше оцінок: чи потрібно перескладати НМТ у разі довготривалої повітряної тривоги чи відключення світла
- 18:26 «Працюють в обмеженому режимі»: жителі яких районів Києва можуть залишитись без світла
- 18:20 З Днем святого Валентина: щирі привітання до найбільш романтичного свята року
- 18:12 Авто родини з двома дітьми перекинулося на трасі біля Кривого Рогу: чоловік загинув
- 18:03 «Повний пакет»: французький євродепутат закликає Захід повністю змінити стратегію озброєння України
- 17:54 Набагато краще за субсидію: хто з пенсіонерів може отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг
- 17:45 Букмекер 1хBet вирішив довести, що не є російською компанією, використавши фразу «на Украине», — ЗМІ
- 17:35 В Україні скасували цьогорічне ДПА для частини учнів: що відомо
- 17:20 В Україні погіршиться погода: кому холодний атмосферний фронт принесе дощі та мокрий сніг
- 17:14 Де дивитися онлайн «ПСЖ» — «Баварія»: розклад трансляцій та прогноз на матчі Ліги чемпіонів 14 лютого
- 17:05 День святого Валентина у Польщі: як відзначають і що дарують
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2008
Скульптор: José Javier Malavia
Розмір: 22×22 cm Із експозиції «Shvets Museum»
До царя Соломона, відомого своєю мудрістю та справедливістю, одного разу звернулися дві жінки з проханням вирішити їхню суперечку. Суть суперечки полягала у наступному. Кожна з жінок стверджувала, що саме вона є матір'ю немовляти, яке одна з них тримала на руках. І тоді цар запропонував розділити дитину на дві рівні частини, щоб нікому з них не було прикро.
Народ, який почув таку пропозицію Соломона, завмер в очікуванні. Бо ще кілька хвилин тому кожна з жінок звинувачувала свою суперницю в тому, що дитину було викрадено першого ж дня після того, як обидві вони народили хлопчиків. Тільки в однієї немовля незабаром померло, а друга під час сну не помітила, як її хлопчика було викрадено.
Мовчання тривало досить довго. Жінка, що тримала дитинку на руках, нарешті кивнула головою на знак того, що вона погоджується з мудрою пропозицією царя. Її ж суперниця, заливаючись сльозами, промовила:
- Хай краще мій син дістанеться чужій жінці, ніж помре такою страшною смертю…
- Передайте дитину, тій що сказала це, — наказав цар. — Вона і є рідною матір'ю хлопчика.
Часто вживаючи у побуті словосполучення «Соломонове рішення», мало хто знає, що з'явилося воно саме тоді, коли люди дізналися про суперечку, описану в цій притчі.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Залишилися без грошей: у ПФУ розповіли, чому не всім пенсіонерам доплачують до пенсії вікову доплату
Вітер: 3 м/с Пн-Зх
Тиск: 752 мм