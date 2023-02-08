13 лютого 2023

До царя Соломона, відомого своєю мудрістю та справедливістю, одного разу звернулися дві жінки з проханням вирішити їхню суперечку. Суть суперечки полягала у наступному. Кожна з жінок стверджувала, що саме вона є матір'ю немовляти, яке одна з них тримала на руках. І тоді цар запропонував розділити дитину на дві рівні частини, щоб нікому з них не було прикро.

Народ, який почув таку пропозицію Соломона, завмер в очікуванні. Бо ще кілька хвилин тому кожна з жінок звинувачувала свою суперницю в тому, що дитину було викрадено першого ж дня після того, як обидві вони народили хлопчиків. Тільки в однієї немовля незабаром померло, а друга під час сну не помітила, як її хлопчика було викрадено.

Мовчання тривало досить довго. Жінка, що тримала дитинку на руках, нарешті кивнула головою на знак того, що вона погоджується з мудрою пропозицією царя. Її ж суперниця, заливаючись сльозами, промовила:

- Хай краще мій син дістанеться чужій жінці, ніж помре такою страшною смертю…

- Передайте дитину, тій що сказала це, — наказав цар. — Вона і є рідною матір'ю хлопчика.

Часто вживаючи у побуті словосполучення «Соломонове рішення», мало хто знає, що з'явилося воно саме тоді, коли люди дізналися про суперечку, описану в цій притчі.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.