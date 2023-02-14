У Терезів настає час доленосних зустрічей, Скорпіонам потрібно слухати старших, а Риби можуть «наламати дров»: гороскоп на 14 лютого 2023 року

Вівторок, 14 лютого, коли у світі відзначають День усіх закоханих, астрологи радять завершити всі справи, які раніше відкладалися. Це стосується й особистих стосунків. Можна і потрібно ухвалювати важливі рішення, розпочинати роботу над глобальними проектами та укладати союзи. День відмінно підійде для спілкування з рідними та друзями. Однак слід уникати ситуацій, коли ви можете потрапити під чужий вплив та почати скакати, як грають. Це відгукнеться у майбутньому, але виправити вже нічого не вийде.

Овен

У цей період доведеться попрацювати, щоб досягти бажаних результатів, ніщо не вийде само по собі. Важливі зустрічі та поїздки перенесіть на другу половину дня. Справляйтеся з емоціями, вони завадять здійснити задумане, радить slovofraza.com.

Телець

Не намагайтеся вирішити всі питання разом, дійте поступово, але впевнено, крок за кроком долаючи перешкоди. Вечір добре провести у компанії близьких друзів чи членів сім'ї. Жодної агресії, тільки добрі стосунки з людьми.

Близнюки

Цей день може виявитися суперечливим. З одного боку, ви будете сповнені бажання розпочати нову справу, але з іншого боку, пропозиції, що надходять, можуть виявитися не такими цікавими, якими їх будуть вам представляти.

Рак

У вирішенні будь-яких питань дійте не поспішаючи, не привертаючи до своїх справ зайвої сторонньої уваги. В цьому випадку вам ніхто не зможе перешкодити реалізувати свої наміри. Намагайтеся обійтися без покупок у кредит і не вдайтеся до послуг інтернет-магазинів з онлайн-оплатою.

Лев

Вас більшою мірою займатимуть справи особистого характеру. Не поспішайте ділитися інформацією, тим більше радісними звістками з людьми, які не поділяють вашого настрою. З близькими будьте більш поблажливими та розуміючими.

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Діва

Ставте перед собою реальні завдання та не піднімайте планку на недосяжну висоту. Не виключено, що на роботі колеги допоможуть у втіленні планів, але й ви не підводьте їх. Можна себе побалувати та витратити гроші на розваги та приємні покупки. Це гарний час для благоустрою та прикраси свого дому.

Терези

Загалом цей день порадує. Йде вдалий час для нових знайомств, доленосних зустрічей та яскравих романтичних вражень. Коло ваших знайомих може поповнитися людьми, спілкування з якими буде дуже приємним та плідним.

Скорпіон

Намітьте пріоритети і правильно розподіліть свій час. В даний день не слід давати чи брати гроші у борг, особливо якщо йдеться про фінансові взаєморозрахунки з друзями. Прислухайтеся до порад літніх родичів.

Стрілець

Зірки радять бути обачнішими при поводженні з технікою та електрикою. Зараз у вас зростає ризик зіткнутися з технічними проблемами, поломками, аварійними ситуаціями. Отже, ймовірність отримати травму теж зростає. Подаровані сьогодні зрізані квіти — до розставання.

Козеріг

Від вашої витримки та розважливості залежатиме успіх усіх подальших справ та починань. Якщо хочете схуднути та оздоровитися, цей час підходить для того, аби сісти на дієту. При цьому вибирайте такий раціон харчування, який добре поєднується із підвищеними фізичними навантаженнями. Відмовтеся від алкоголю та сильнодіючих ліків. Найкращий день для омолоджувальних косметичних процедур.

Водолій

Найбільш проблемною темою може стати нестача грошей. Можливі необґрунтовані витрати. Щоб не допустити помилки, що загрожує збитками, краще нічого радикального не робити. Варто відвідувати салони краси, перукарів, стилістів. Гарний час для спілкування та нових знайомств.

Риби

У цей день збільшиться частка неправдивої інформації, яку непросто розпізнати, і, керуючись якою, ви ризикуєте наробити помилки. Не слід довіряти даним вам обіцянкам. Також це не найкращий час для роботи з документами та звернень до офіційних інстанцій. Нова інформація може бути дуже важливою.

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Фото Pixabay

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