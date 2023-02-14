Вважає за краще бронепоїзд: путін відмовився від літака у своїх поїздках росією

Російський диктатор володимир путін, який готується до ескалації війни, через побоювання за своє життя пересів із літаків на бронепоїзд. Про це повідомили журналісти-розслідувачі центру «Досьє». Посилаючись на близького знайомого путіна, а також джерело в його адміністрації, автори публікації стверджують, що кремлівський диктатор повністю відмовився від літаків для пересування країною.

«Після початку війни, у лютому-березні, путін став дуже активно користуватися поїздом, особливо щоб дістатися своєї резиденції на Валдаї» — пише «Досьє».

Поїзд цей незвичайний. Він складається з кількох броньованих вагонів, які тягнуть три локомотиви. Вагони настільки важкі, що довелося додати додаткові осі. У звичайних вагонів у росії використовуються чотири осі. Вагони бронепоїзда для путіна мають по шість осей.

Потяг був перероблений для поїздок путіна в 2014—2015 роках, але використовувати його регулярно диктатор почав лише незадовго до перекидання російських військ до кордону з Україною — на початку осені 2021 року. Головною перевагою бронепоїзда у Кремлі вважають той факт, що його пересування неможливо відстежити. А ось літаки легко відстежуються, оскільки у світі є спеціальні незалежні сервіси для цих цілей.

Зовні бронепоїзд путіна майже не відрізняється від звичайного. Вагони пофарбовані у сірий колір. На кожному є червоні смуги — як у стандартних російських пасажирських вагонах. Видають спецсостав лише спеціальні антени на даху та додаткові осі.

Бронепоїзд є власністю компанії «Гранд Сервіс Експрес», яка пов'язана із структурами олігарха Юрія Ковальчука. Він, як відомо, входить до найближчого оточення путіна.

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