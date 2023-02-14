Катастрофічний землетрус у Туреччині: у МЗС назвали кількість загиблих українців

В Туреччині, де після страшного землетрусу 6 лютого тривають пошуково-рятувальні роботи, на даний момент відомо про п'ятьох загиблих українців.



«В зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, аби на місці координувати пошуки зниклих громадян, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України. Загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців. 7 вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (2 можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). Одна людина госпіталізована, її стан стабільний. На жаль, внаслідок землетрусу загинули п'ять громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих», — повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко.

За словами дипломата, найближчим часом з південного регіону Туреччини планується евакуація 22 українських громадян.

Наразі загальна кількість жертв землетрусу наблизилася до 32 тисяч.

Раніше повідомлялося, що через 139 годин після першого підземного поштовху рятувальникам в Туреччині вдалося дістати живим з-під уламків семимісячного хлопчика, а через 147 один — 12-річну дівчинку.

Фото «Анадолу»

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