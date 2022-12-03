Нижня білизна: які надійні народні засоби застосувати для прання та відбілювання

Спідню білизну сучасні господині часто перуть у машинці. При цьому варто відзначити, що вона потребує особливого догляду, особливо білі речі. Це делікатні вироби іноді в процесі прання втрачають форму, набувають сірого або жовтого відтінку.



Щоб позбавитися плям жінки частіше застосовують народні засоби, які, на відміну від хімічних розчинів, не руйнують тканину й повністю безпечні для здоров'я, пише «Мама миє».



Щоб повернути білизну натільному одягу, перед пранням у барабан пральної машини додають трохи харчової соди. Іноді речовину наносять на пожовклу ділянку, попередньо зволоживши її водою, потім розтирають. Якщо після полоскання під водою пляма не зникає, процедуру проводять повторно.



Перекис водню видалить сірий відтінок й поверне білий колір будь-яким виробам. Засіб використовують у залежності від виду тканини. Засипають 25 мл порошку й додають кілька крапель перекису водню. Температуру встановлюють на 70−80°C.



Гірчичний порошок ідеально підходить для відбілювання речей з тонких тканин, тому що в порівнянні з іншими засобами він діє більш дбайливо. Воду доводять до кипіння, засипають столову ложку гірчичного порошку, ретельно розмішують. Розчин повинен постояти 2 години.

Після закінчення часу його зливають в окрему ємність й перуть у ньому білизну.



Борна кислота може повернути колишню привабливість трусам та майкам. Достатньо 3 ст ложки речовини розчинити у 3 л води та замочити їх там на пів години. Такий спосіб має не тільки властивості, що відбілюють, але і дезінфікують, тому рекомендується його використовувати для догляду за дитячою білизною, а також за шкарпетками.

Сік лимона справляється з забрудненнями, що залишилися від поту та жиру, допоможе відновити білизну, що посіріла й пожовкла.

2 літри води доводять до кипіння, наливають склянку свіжого соку. Коли лимонний розчин охолоне до 30 °C, в нього опускають речі на 2 години.

Якщо після закінчення вироби не очистяться, брудні ділянки додатково змочують лимонним соком.

Через 20 хвилин одяг перуть звичайним способом.



Нагадаємо, після прання білизну не можна залишати на ніч у машинці, інакше техніка дуже швидко вийде з ладу.

Раніше ми писали про те, як можна використовувати губку для миття посуду під час прання білизни у пральній машині.

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