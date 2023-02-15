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Шоу-бізнес

Замість валентинки Леся Нікітюк отримала штраф від поліції

11:17 15 лютого 2023
Леся Нікітюк

Популярна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка нещодавно здивувала зміною імідже в новому шоу, розповіла про інцидент з поліцією в День святого Валентина. Зірку зупинили на дорозі через перевищення швидкості та виписали штраф. Про це Леся розповіла в Інстаграм та опублікувала відео з квитанцією.

«Шановна поліція, я люблю вас! Оплачую штраф негайно», — сказала Нікітюк.

Їй довелося сплатити 340 гривень. Проте, Леся не стала засмучуватися чи сперечатися, одразу оплатила та ще й привітала працівників поліції з Днем закоханих, подарувала їм печиво у вигляді сердечок.

«340 гривень! За що? За те, що я кохаю?», — пожартувала ведуча.

А хто вітав Лесю у цей день, вона не зізнається. Лише інтригує прихильників, публікуючи в мережі розкішні квіти від шанувальника.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як зірки шоу-бізнесу вітали своїх коханих з Днем святого Валентина.

А Ганна Саліванчук у цей робила операцію.

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