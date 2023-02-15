«Будьте обережні»: дієтологиня пояснила, чому не варто купувати коктейлі для схуднення

Останнім часом серед українців стали популярними коктейлі для схуднення, які можна не тільки купити, а й приготувати вдома. Мовляв, випиваєш замість їжі — і зайві сантиметри йдуть слідом за російським кораблем. Але чи дійсно це так, розповіла на своїй сторінці дієтологиня Анна Мохонько.

«Протеїнові коктейлі наче тамують голод та допомагають нарощуванню м’язів, — пише лікарка. — Тільки як додаткове джерело білка при фізичних навантаженнях вони принесуть вам користь. Жироспалювальні зазвичай містять компоненти, що прискорюють метаболізм (імбир, кориця, перець, часник). На прискорення метаболізму спеції мають незначний вплив.

Важливим є режим сну, харчування та пиття — це база здорового обміну речовин, що потребує комплексного підходу. Детокс-коктейлі містять велику кількість клітковини, інколи послаблювальні компоненти. Якщо різноманітні сезонні овочі та зелень є невід’ємною складовою вашого раціону, травна система працюватиме як годинник, й ніякі послаблювальні речовини вам не знадобляться.

Вітамінні — напої, збагачені вітамінами та амінокислотами. Як додаткове джерело нутрієнтів — будь ласка. Та важливо розуміти, яких саме мікро- та макроелементів не вистачає вашому організму, а для цього необхідно пройти обстеження. Бо неконтрольоване приймання вітамінних добавок може призвести до алергічних реакцій, маємо у практиці вже кілька випадків".⠀

Коктейлі для схуднення — це не повноцінний прийом їжі, вони не містять достатньої кількості білків, жирів та вуглеводів, необхідних для життєдіяльності організму, вважає дієтологиня. І заміняти ними їжу — шкідливо для здоров’я. І найголовніше, вони позбавляють вас одного з важливих етапів травлення — жування. Адже процес перетравлення їжі починається саме в роті.

Раніше про основні правила здорового схуднення розповіла лікарка-дієтологиня Ірина Попова.

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