Ще один проєкт із США роздає українцям по 1 тисячі доларів: хто може розраховувати на допомогу і як отримати

До допомоги українцям, які переживають скрутні військові часи, долучився американський приватний фонд $ 1KProject, заснований американським підприємцем українського походження Алекса Іскольда.

Проєкт має на меті об’єднати спонсорів, які готові допомогти українцям

1k Project запустили вже 25 лютого і станом на грудень 2022 мешканці багатьох країн здійснили в нього донати на загальну суму $ 11,5 млн, а допомогу отримали понад 12,5 тис. українських родин, повідомляють Факти.ICTV.

Як отримати допомогу

Фінансову допомогу можуть отримати як ВПО, так і ті, хто виїхав за кордон. Під час опрацювання заявок пріоритет надають мамам з дітьми та бабусям, а ось чоловікам здебільшого відмовлятимуть.

Для отримання фінансової допомоги від 1k Project потрібно заповнити заявку:

перейдіть на сайт проєкту $ 1K;

підпишіть на соціальні мережі $ 1K (Facebook та Instagram);

заповніть коротку форму — вкажіть електронну адресу, номер телефону, ПІБ, дату народження, місто, адресу тощо;

також вам необхідно буде завантажити фото — це обов’язкова умова;

вкажіть номер своєї банківської картки;

додайте посилання на ваші соціальні мережі. Важливо, що спонсори не зможуть розглянути вашу заявку, якщо ви не надішлете соцмережі;

натисніть Подати.

Готово! Ваша заявка подана, тепер необхідно почекати, доки ваші дані будуть опрацьовувати.

Після опрацювання команда $ 1K зв’яже конкретного спонсора з отримувачами. Кошти надсилаються через платіжну систему Wise.

Нагадаємо, що одноразову грошову допомогу українцям (100 доларів) можна отримати і через американську платформу Gate to Ukraine. Ця платформа допомагає американцям робити донати українським багатодітним сім'ям, які постраждали внаслідок війни, які були змушені переїхати або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Подати заявку на отримання виплати можуть сім'ї з дітьми до 18 років

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