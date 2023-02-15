Міжнародна організація ACTED відновлює виплати грошової допомоги українцям: як отримати 6600 грн

Французька гуманітарна організація ACTED відновлює діяльність по наданню українцям грошової допомоги у розмірі 6600 грн, яка була призупинена влітку минулого року.

Наразі можливість отримати виплати мають громадяни, які стали переселенцями через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Це люди, які проживали у Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Миколаївській, Чернігівській, Херсонській та Запорізькій областях, пише 24tv.

Повідомляється, що кожен член сім’ї може отримати 2220 гривень. Допомога виплачується одним платежем одразу за 3 місяці. Гроші можна отримати через відділення «Ощадбанку», «Укрпошти» або ж на картку «Ощадбанку».

На підтримку ACTED можуть претендувати:

одинокі матері або батьки, які виховують дітей та самотні люди похилого віку (60 років і старше);

сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, та багатодітні сім’ї;

сім’ї з вагітними та годуючими жінками з маломобільними людьми, які потребують стороннього піклування, а також у яких через бойові дії було повністю або частково пошкоджено житло.

Звернутися за допомогою можна за телефоном 0 800 33 69 36. Для цього потрібно мати документи всіх членів сім’ї, а саме паспорти, ідентифікаційні коди, свідоцтва про народження дітей, реквізити банківської картки Ощадбанку, якщо хочете отримати грошову допомогу на карту.

Нагадаємо також, що мешканці Київщини можуть отримати гроші і від благодійного фонду та Корпусу Милосердя.

Фото vmr.gov.ua/

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