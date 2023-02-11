Україна повертається до аварійних відключень світла: список областей

Після атаки ворожих дронів ситуація в енергосистемі країни складна, але контрольована. Наразі можливі аварійні вимкнення у Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та в Києві.

Про це повідомила прес-служба НЕК «Укренерго» в Telegram, зазначивши, що у Харкові у зв'язку з пошкодженням енергетичних об'єктів вже застосовані аварійні відключення.

«Сьогодні вночі відбулася 17 атака ворожих дронів у Південному та Південно-Східному регіонах. На жаль, знову є влучання в теплоелектростанції та об'єкти магістральних мереж. Завдяки професійній роботі аварійних бригад, вдалося оперативно живити споживачів за резервними схемами та уникнути аварійних знеструмлень», — йдеться у повідомленні.

Однак через мережеві обмеження, які були застосовані після пошкодження ворогом об'єктів магістральних мереж, при подальшому зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та місті Київі.

А в Одеській області, додали в «Укренерго», фахівцям вдалося під'єднати частину обладнання і нині тривають роботи над поверненням регіону енергоживлення.

Нагадаємо, що у ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили по українських містах іранськими дронами-камікадзе. Зокрема, у Харкові загарбники потрапили в об'єкт критичної інфраструктури, у місті та області зафіксували 10 вибухів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська 10 лютого випустили по Україні 106 ракет і завдали 59 авіаударів, 28 з яких з використанням Shahed-136. Українськими захисниками було знищено 61 ракету та 22 дрони.

За даними Міненерго, під час масованого удару 10 лютого окупанти потрапили в об'єкти тепло — і гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах були введені аварійні відключення. Увечері ворог продовжив атаки на критичну інфраструктуру України в кількох регіонах, випустивши ударні дрони.

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