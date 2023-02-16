Померла Ракель Велч, зірка фільмів «Чудовисько» та «Мільйон років до нашої ери»

У середу, 15 лютого, у Лос-Анджелесі після нетривалої хвороби померла зірка Голлівуду Ракель Велч. Їй було 82 роки. Пік її кар'єри припав на середину 60-х та 70-ті роки. У цей період актрису не раз називали однією з найсексуальніших жінок у світі.

Ця слава міцно закріпилася за Велч на багато років. У 1995 році британський журнал Empire включив її до списку 100 найсексуальніших зірок в історії кіно. Ракель посіла третє місце у рейтингу журналу Playboy 100 найсексуальніших зірок XX століття і друге місце у рейтингу найсексуальніших жінок усіх часів за версією журналу Men's Health.

Джо Ракель Техада народилася в Чикаго в сім'ї англійки та болівійця. З юних років дівчина вирізнялася артистичністю. Їй було 19 років, коли вона дебютувала на сцені аматорського театру.

У 1959 році Ракель вийшла заміж за Джеймса Велча, прізвище якого почала використовувати у своїй подальшій кар'єрі. Разом із чоловіком вона оселилася у Сан-Дієго, де почала працювати ведучою прогнозу погоди на місцевій телестанції.

Дебют Велч у кіно відбувся 1966 року. На екрани вийшли одразу два фільми за її участю — «Фантастична подорож» та «Мільйон років до нашої ери». Друга картина принесла актрисі імідж секс-бомби. Фільм став культовим у багатьох країнах світу. Ракель підкорила серця мільйонів чоловіків у ролі доісторичної жінки.

Наступний гучний успіх їй принесла роль Міледі у голлівудській екранізації «Трьох мушкетерів». Було знято два фільми — «Три мушкетери: Підвіски королеви» та «Чотири мушкетери: Помста Міледі». Велч здобула премію «Золотий глобус» як найкраща комедійна актриса.

У 1977 році Ракель стала партнеркою Жан-Поля Бельмондо в культовій комедії «Чудовисько». Успіх фільму в Європі був приголомшливим.

Востаннє актриса з'явилася на екрані у 2013 році у картині «Дім Гуччі».

Велч чотири рази була одружена. Її перший шлюб тривав три роки. Ракель народила двох дітей. Її другим чоловіком у 1967 році став продюсер Патрік Кертіс. З ним Велч розлучилася через п'ять років. 1980 року вона знову вийшла заміж — за продюсера Андре Вайнфільда. Цей шлюб виявився найдовшим — пара прожила разом близько 10 років.

Четвертим чоловіком Велч став власник мережі піцерій Mulberry Street Pizzeria Річард Палмер. Шлюб був укладений у 1999 році, але в 2003 році пара розлучилася з офіційним розлученням.

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