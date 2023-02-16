Чотири категорії пенсіонерів отримуватимуть додаткові виплати у 2023 році: кому та скільки доплатять

2023 року пенсіонерам проіндексують виплати, а деякі категорії людей, які вийшли на заслужений відпочинок, отримуватимуть окремі доплати.

Як пише видання «На пенсії», доплату до пенсій отримають, зокрема, громадяни, які накопичили більше страхового стажу, ніж потрібно для виходу на заслужений відпочинок. Вона становитиме 1% від пенсії за кожний рік трудового стажу понад норму. Максимальну доплату одержують пенсіонери зі стажем 35−40 років. Слід зазначити, що збільшення розраховується не від розміру пенсії одержувача, а від розміру прожиткового мінімуму, який на сьогодні становить 2093 грн.

Вікові доплати отримають пенсіонери, яким у 2023 році виповниться 70, 75 та 80 років. Громадянам із цих категорій доплатять: 300 гривень — людям віком від 70 до 75 років, з 75 до 80 років — по 456 гривень, старше за 80 років — по 579 гривень.

Додаткові виплати нараховують й пенсіонерам, які утримують дітей віком до 18 років — по 150 гривень за кожну дитину. Виплату додають до пенсії за віком, вислугою років та з інвалідності.

10% від прожиткового мінімуму (зараз це 258,90 гривень) щомісяця доплачують пенсіонерам, які набули статусу почесного донора крові. Такий статус надається, якщо людина безкоштовно здасть 60 разових максимальних допустимих доз плазми або 40 разових максимально допустимих доз крові.

Нагадаємо, що березнева індексація торкнеться виплат непрацюючим пенсіонерам, а тим, хто продовжив роботу й після досягнення пенсійного віку, виплати проіндексують у квітні цього року.

Фото Pixabay

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