Готовий розкрити військові таємниці рф: російський інженер винищувача втік до США

Колишній російський військовий інженер наприкінці грудня попросив дозволу на в'їзд у США. В обмін на це він розкриє деякі з найбільш ретельно охоронюваних російських військових таємниць. Про це йдеться у незасекреченому звіті Митної та прикордонної служби, отриманому новинною платформою Yahoo News. Через участь в антипутінських протестах на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального інженер побоювався переслідувань.

Як інженер-будівельник він «у минулому… працював над виробництвом певного типу військових літаків на авіаційному заводі імені Туполєва в місті Казань з 2018-го по 2021 рік», — йдеться у звіті, отриманому Yahoo News. — Тип літака — Ту-160 «Білий лебідь» — штурмовик, також відомий під кодовою назвою НАТО «Блекджек».

Як повідомляється, це найсучасніший стратегічний бомбардувальник у російському арсеналі. Він використовувався для тактичних повітряних ударів під час війни в Україні. Згідно з повідомленнями з відкритих джерел, в останні роки на заводі ім. Туполєва триває масштабна програма зі створення покращеної версії літака, а також програма з модернізації наявних літаків.

Оскільки США продовжують спонукати своїх союзників до відправлення військової техніки в Україну, подробиці про цей конкретний винищувач становили б цінну інформацію, заявив високопосадовець з військової розвідки.

«Ми добре знаємо російський бомбардувальник, специфікації, справжні характеристики, ядерні можливості — безперечно, є речі, про які нам було б цікаво почути, якщо цей чоловік заслуговує на довіру. Найголовніше: вони переобладнали літак для гіперзвукових ракет?» — ставить запитання військовий чиновник.

Це важливо знати, оскільки у світі на даний момент немає ефективних засобів для перехоплення гіперзвукових цілей, зазначають у виданні.

Після ретельної перевірки особи інженера та його колишньої роботи митною та прикордонною службами, чоловік був визнаний надійним і таким, що становить потенційний інтерес для США. Yahoo News розуміє, що інженер перебуває у США і все ще допитується американськими офіційними особами. Інформація про відновлення виробництва «Блекджека» і доопрацьовані або поліпшені версії, над якими, ймовірно, працювали під час роботи російського інженера, є актуальною для США. Ймовірно, що інженера також допитають щодо питань, не пов'язаних з бомбардувальником. Інформація про системи електронної пошти, програмне забезпечення, персонал може бути використана для цілеспрямованих кібератак, розвідувальних розслідувань або інших заходів.

Раніше керівник Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк розповів «ФАКТАМ», що Іран тепер використовує проти України українські ж технології.

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