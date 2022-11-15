«Тепер Іран використовує проти України українські технології»: фахівець розповів про розробку безпілотників

В Україні досі немає масового виробництва своїх військових дронів, хоча є фахівці, які цим займаються і мають непогані здобутки. Як пояснюють самі ж українські розробники, отримати дозвіл на ввезення компонентів військового або подвійного призначення — це майже нереальна задача для більшості. Якщо ж ввезеш неправильно, посадять. Чому так відбувається, читайте далі.

— Державні монополії та підприємства країни не впорались із завданням щодо виробництва безпілотників, крім того, у них майже відсутні власні оригінальні розробки, — розповів «ФАКТАМ» керівник Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк. — Проте у нашій державі є багато невеликих компаній, які мають свій продукт, але не можуть завезти необхідні компоненти, щоб довести його до фінального етапу. Але щоб виробляти в Україні БПЛА, потрібно зняти всі обмеження щодо постачання компонентів для них подвійного або військового призначення з-за кордону. Насправді проблема навіть не у законі, який регулює це питання, а в тому, що чиновники затягують з видачею цього дозволу. Тобто процедура конкретна є, але реально отримати дозвіл вкрай важко. Особисто ми на це витратили чотири місяці, й тільки після того, як я на загал озвучив дану проблему, нам пообіцяли видати дозвіл. Але ми розуміємо, що не одні, є інші, включно навіть з тими виробниками, які раніше знали, як отримувати ці дозволи. Наразі вони теж мають свої дорікання щодо швидкості їх видачі. Адже навіть без одного компоненту неможливо закінчити весь виріб.

— Тобто ці компоненти є лише за кордоном? Україна їх не виготовляє?

— Навіть «Шахеди» створюються з компонентів, які закуповують у багатьох країнах світу, в тому числі США.

— Чи є в Україні БПЛА, який міг би скласти гідну конкуренцію іранським дронам?

— Насправді «Шахеди» вже років з десять розробляються та виготовляються, тому вийти на їхній рівень за місяць ми не зможемо. Але ми точно здатні створити альтернативний варіант, який буде, майже як його «опонент», але в деяких деталях він буде не на такому високому рівні, адже «Шахед» — це велике авіаційне виробництво. Українські команди, які виробляють БПЛА, беруть дешевші корпусні деталі, тому що вони доступніші та не потребують спеціального та складного виробничого обладнання. Та якщо казати про фінальну мету, то фактично уже є готові моделі, які можна запускати у виробництво. І якщо летітиме «Шахед», можна запускати цей дрон і він перехоплюватиме ворога. Проте мету можна змінювати.

Якщо ви бачите влучання по різних електростанціях в Бєлгороді, наприклад, то це робиться нашими дронами. Просто цих виробників не так багато, й, відповідно, БПЛА недостатньо. Та оскільки немає доступу до бази, вони зазвичай летять в один бік і ефективність їх використання доволі низька. Якщо виробники зможуть ввести компоненти подвійного обов'язкового призначення, саме ті, які не піддаються глушінню та впливу, то ефективність використання таких систем значно підвищиться. Тому ці елементи і перебувають під експертним законодавством, щоб не кожен міг їх придбати, а тільки згідно з міжнародною процедурою.

— В нашій країні є конструктори, які можуть виготовляти БПЛА?

— Скажу більше, до 2013 року конструктори ДП «Антонов» співпрацювали з іранською стороною та разом навіть виробляли літаки Ан-148 в Ірані. Й було багато іранських компаній, які додатково сплачували конструкторам за те, що вони будуть ділитись технологіями та розробляти їм авіаційні рішення. Можна сказати, що наші інженери навчили їхніх, як потрібно будувати авіаційні повітряні судна різного типу. Тому що в них таких спеціалістів раніше не було. Тож частину українських технологій тепер Іран використовує проти України.

"Можна сказати, що наші інженери навчили іранських", - розповідає Тарас Трояк

— Скільки в середньому потрібно коштів для виробництва дрону в Україні? Й скільки часу йде на виготовлення одного?

— Все залежить від характеристик та бойової задачі, яку він має виконати. Що вона складніша, то, відповідно, дорожче виробництво. Простий дрон коштуватиме приблизно 500 доларів, такий, щоб летів на 200−300 кілометрів, — цінник починається від 100 тисяч доларів. Якщо ж дальність польоту 2000−3000 кілометрів, то потрібно 500 000 доларів. Щодо термінів, то для простішого недорогого літачка для розвідки потрібно півтора-два місяці. Але питання в тому, що в багатьох команд вже є продукт, просто його потрібно обладнати компонентами, на які змушені чекати дозволи. Бо якщо порушити порядок переміщення товарів подвійного обов’язкового призначення, то це вже кримінальна стаття та покарання — штраф або позбавлення волі до 5 років. Зазначу, що один «Шахед» вартує приблизно від пів мільйона доларів. В рамках об’єму ВВП рф та кількості готівки це взагалі ні про що, для них це дешево. Тут не завжди справа у грошах, а у тому, щоб вам таке продали.

— Два роки тому ви озвучували ідею щодо побудови аеродрому для безпілотних літальних апаратів. Це був би перший аеропорт для дронів, де можна було б тестувати будь-які типи БПЛА. На якому етапі це питання?

— Наразі моєю ідеєю зацікавилися Генштаб та Київська міська державна адміністрація, тому що зрозуміли, наскільки це потрібно та важливо. Але, на жаль, поки відсутнє фінансування. Якщо ж втілювати проєкт, то тільки за грантові кошти. А їх потрібно ще знайти.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українці зібрали кошти на перший вітчизняний морський дрон, який матиме назву «Херсон» — на честь визволення міста від російських окупантів.

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