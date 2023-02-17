Чудо-гра воротаря-бразильця не врятувала «Дніпро-1» від поразки на Кіпрі: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 16 лютого, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій. Представник України в турнірі, «Дніпро-1», зіграв на Кіпрі з місцевим АЕКом із Ларнаки, якому цього сезону вже програвав у кваліфікації Ліги Європи — 1:2 у словацькому Кошице та 0:3 у Ларнаці.

Ліга конференцій. 1/16 фіналу. Перший матч

АЕК (Кіпр) — «Дніпро-1» (Україна) — 1:0

«Дніпро-1»: Валеф, Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш (Горбунов, 46), Рубчинський (Танчик, 58), Бабенко, Пеглоу (Бланко, 46), Піхальонок (Когут, 89), Гуцуляк, Довбик (Назаренко, 89).

Гол: Анхель Гарсія (85).

Тренерський штаб дніпрян не побоявся зі стартових хвилин випустити двох зимових бразильських новачків — правого захисника Хайнера та атакуючого хавбека Пеглоу. Утім, на старті поєдинку проявили себе не вони, а їхній співвітчизник воротар Макс Валеф. Уже на 2-й хвилині голкіпер дніпрян видав дивовижний сейв, парирувавши в «дев'ятці» удар Тричковські та перевівши м'яча на кутовий. Режисери трансляції були настільки вражені цим епізодом, що потім неодноразово крутили його під час першого тайму.

Трохи згодом на допомогу воротарю прийшла поперечина після удару Рафи Лопеса з меж штрафного майданчика. Щодо гостей, то до перерви можна згадати хіба що вихід Довбика на ворота, але, обігравши одного захисника, форвард завдати удару з району 11-метрової позначки не зміг.

У дебюті другого тайму ще раз свою майстерність та стрибучість у всій красі продемонстрував Валеф, «виловивши» м'яча з «дев'ятки» після пострілу Фаража. Згодом біля протилежних воріт могли забивати Довбик та Гуцуляк, але колега бразильського голкіпера «Дніпра-1» також показав, що не ликом шитий.

Заключні півгодини матчу пройшли за переваги господарів, які мали ще кілька моментів, щоб відкрити рахунок. При цьому цілком могли відзначитися і дніпряни, коли після пасу Довбика п'яткою з центру штрафного майданчика пробивав Піхальонок, але воротар впорався з ударом.

Але на останніх хвилинах АЕК усе ж таки досяг свого: після чергової подачі зі штрафного Анхель Гарсія ударом головою зблизька пробив точно в кут — 1:0.

Додамо, що матч-відповідь пройде наступного четверга, 23 лютого, у словацькому Кошице.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» завдяки голам Криськіва та Бондаренка обіграв кривдника «Динамо» у плей-оф Ліги Європи.

Фото СК «Дніпро-1»

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