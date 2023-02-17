Пенсії і «Укрпошта»: як пенсіонерам відмовитись від виплат на карту і отримувати гроші вдома

Наразі українці можуть отримувати пенсії двома способами — на банківську картку або ж у поштових відділеннях. Звичайно, пенсія на карту надходить швидше, але в деяких випадках пенсіонерам вигідніше, щоб гроші їм приносив додому листоноша.

Про те, як відмовитись від отримання пенсій на карту, розповіли в «Укрпрошті».

За інформацією Укрпошти, заяву на виплату коштів через поштові відділення можна написати як під час виходу на пенсію, так і у разі, якщо вам вже виплачують кошти на банківський рахунок.

Для того, щоб отримувати пенсійні виплати на пошті, необхідно:

заповнити заяву на отримання пенсії у відділеннях Укрпошти;

надіслати заяву до Пенсійного фонду.

Після цього пенсію можна буде отримувати в обраному поштовому відділенні, або ж гроші приноситиме додому листоноша.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 Кабінет Міністрів уповноважив державне підприємство «Укрпошта» доставляти пенсії принаймні до закінчення війни та ще півроку після закінчення дії військового стану в Україні, а після цього Пенсійним фондом буде проведено новий конкурс на вибір операторів поштового зв'язку для виплати та доставки пенсій та грошової допомоги.

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