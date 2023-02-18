Трьом категоріям пільговиків виплати у 2023 році не продовжили автоматично: кому потрібно особисто звернутися до органів соцзахисту

З січня 2023 року соціальні виплати українцям автоматично продовжили на весь період дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення, але є категорії громадян, яким необхідно звернутися до органів соцзахисту, аби продовжувати отримувати допомогу.

Як поточнуюють у Мінсоцполітики, у першу чергу виплати продовжені дітям у складних життєвих обставинах, зокрема, тим над якими здійснюють опіку чи піклування; які хворіють на тяжкі захворювання; які мають інвалідність або чиї батьки ухиляються від сплати аліментів.

Продовжено строк виплат допомог громадянам, які не мають права на пенсію та/або є особами з інвалідністю; які мають інвалідність з дитинства або доглядають за такими особами (з інвалідністю I та II групи з психічними розладами).

Для працездатних осіб, які вимушено не працюють через догляд за особою з інвалідністю I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, до 31 грудня 2023 року діє перехідний механізм виплати раніше призначених щомісячних компенсацій. Допомога на проживання ВПО теж продовжена автоматично без необхідності подачі будь-яких документів.

«Водночас, в окремих випадках отримувачам допомог необхідно звернутися до органів соцзахисту, щоб підтвердити своє право на подальше її отримання. Зокрема, йдеться про допомогу малозабезпеченим родинам та одиноким матерям, які отримують виплати на дітей, особам, які отримували тимчасову допомогу через досягнення загального пенсійного віку, але не набули права на пенсію, оскільки право на такі виплати повʼязано з оцінкою фінансово-майнового стану родин», — йдеться у повідомленні.

У той же час звертатись за продовженням отримання таких виплат не потрібно, якщо отримувач живе на тимчасово окупованій території або територіях проведення активних бойових дій. У цих випадках продовження також відбувається автоматично.

Нагадаємо, що на березень поточного року уряд запланував індексацію пенсійних виплат, яка торкнеться понад 10 мільйонів українців.

Фото Pixabay

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram