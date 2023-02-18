Колишнього футболіста «Челсі» знайдено мертвим у Туреччині: троє дітей залишилися сиротами (фото, відео)

Форвард «Хатайспора» та збірної Гани Крістіан Атсу, який раніше виступав за лондонський «Челсі», знайдений мертвим під завалами 9-поверхового будинку через 12 днів після страшного землетрусу в Туреччині. Про це повідомив агент 31-річного футболіста Мурат Узунмехмет у своєму Twitter.

«Крістіана Атсу знайшли. На жаль, він помер», — написав агент.

Нагадаємо, що наступного дня після масових руйнувань з'явилася інформація, що Атсу знайдено живим, але вона виявилася хибною. Пізніше до Туреччини прилетів брат Крістіана, котрий щоранку приходив до зруйнованого будинку і сидів біля вогнища, сподіваючись, що брат виживе.

До речі, колишній гравець «Евертона», «Ньюкасла», «Борнмута», «Порту», «Малаги» та інших клубів Крістіан Атсу мав намір залишити «Хатайспор». У нього вже навіть був авіаквиток на рейс за п'ять годин до землетрусу. Але футболіст, який напередодні забив переможний гол своєї команди у ворота «Касимпаші» на 90+7-й хвилині, вирішив перенести виліт і відсвяткувати успіх з одноклубниками.

«Він попросив про звільнення з „Хатайспора“, — розповів адміністративний менеджер „Хатайспора“ Фатіх Ілек турецьким ЗМІ. — Він мав кілька пропозицій, і тренер дав йому зелене світло. Після того, як Крістіан забив гол, він вирішив відсвяткувати з командою і залишитися. Він забронював рейс до Франції на 23:00, щоб повернутися до сім'ї, але він скасував його і вирішив повернутися на день пізніше. Потім, о четвертій годині ранку, стався землетрус».

Відео останнього голу Крістіана Атсу

У Крістіана Атсу залишилися дружина Марі-Клер, з якою він познайомився у 2012 році під час виступів у Португалії, та троє дітей (двоє синів та дочка).

Крістіан Атсу з дружиною та дітьми

Зазначмо, що Крістіан Атсу з «Порту» вигравав чемпіонат Португалії та Лігу Європи, а зі збірною Гани став срібним призером Кубка Африки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що капітана збірної Туреччини знайдено мертвим під завалами, разом з ним загинули вагітна дружина та син.

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