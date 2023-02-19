У світі домінує тема української перемоги: Зеленський про результати безпекової конференції

В суботу, 18 лютого, в німецькому Мюнхені продовжила роботу конференція з питань безпеки, і на ній весь світ говорив про Україну, звучала тема допомоги Україні.

Про це сказав президент Зеленський у зверненні за результатами 360-го дня війни.

«Не просто українська тема, а саме тема української перемоги, яку ми наближаємо, сьогодні очевидно домінувала в дискусіях на конференції. Є важливі заяви світових лідерів на підтримку нашої держави, є й сигнали про посилення зброї для нашого захисту. Це стосується, зокрема, далекобійних ракет, іншої зброї, довготривалості підтримки України», — уточнив глава Української держави.

Всі вони, вважає український лідер — це свідчення того, що російська агресія матиме лише один фінал, а саме — програш держави-терориста.

«І ми маємо зробити все, щоб пришвидшити російський програш. Тиск світу має бути таким, щоб росія не встигала знаходити нові форми терору», — закликав президент України.

Нагадаємо, раніше очільник Української держави прокоментував можливий вступ у війну армії сусідньої Білорусі, керівництво якої й так віддало територію країни для повітряних атак по Україні.

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