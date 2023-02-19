Власникам будинків та квартир доведеться платити податок: про які суми йдеться

Українцям у 2023 році належить сплатити податок на нерухомість за 2022 рік — це зобов'язання стосується тих, хто є власником квартири, площа якої становить від 60 квадратів, та будинки площею від 120 квадратів. Відповідно до роз'яснення податківців, якщо вам належать і квартира і будинок, то податок платити доведеться лише за площу понад 180 квадратів.

У 2023 році є ще одна новація: не потрібно сплачувати податок за нерухомість, яка знаходиться в окупації чи зоні бойових дій, зазначає інформаційний ресурс.

Скільки доведеться сплатити за житло?

Варто зазначити, що податок на квартири та будинки повністю залишається у бюджеті населеного пункту та розмір податку не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати за звітний рік. 2023 року йдеться про 97,5 грн за квадратний метр понад соціальну норму.

Наприклад, якщо у вас у власності знаходиться квартира площею 90 квадратних метрів, заплатити потрібно лише за 30 квадратів (90 мінус 60). Таким чином, сума податку становитиме 2925 грн. (97,5 грн. за кожен квадрат).

Але є один важливий момент, який варто враховувати під час розрахунку суми податку. Якщо ваша квартира розділена між членами сім'ї, наприклад між вами та дружиною (по 45 квадратів), то податок платити не потрібно.

Для заповнення декларації варто звернутись до податкової за місцем своєї реєстрації. Там допоможуть заповнити бланки та нададуть консультацію. А ось власникам житла, які відмовляться сплачувати податок, загрожують штрафи та адміністративні стягнення.

Раніше стало відомо, за яких умов можна не повертати кредит на житло або призупинити виплату у разі, якщо житло постраждав від російської збройної агресії.

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