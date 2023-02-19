Просто знахідка для чоловіків: чізкейк «Баунті» — готується швидко, і, головне — без випічки (відео)

Наближаються весняні свята, і в кожного чоловіка з'явиться шанс здивувати свою кохану незвичайним десертом, приготувавши його власноруч.

Чізкейк «Баунті» без випічки чудово підійде для такого святкового сюрпризу.

Інгредієнти:

Сир 500 г

Печиво традиційне 200 г

Вершки 33% 170 мл

Кокосова стружка 220 г

Масло вершкове 150 г

Згущене молоко 150 г

Желатин 15 г

Цукор 50 г

Вода 60 мл

Приготування:

Печиво подрібнити. Вершкове масло розтопити, відправити до печива й перемішати до однорідної консистенції.

Дно форми для випікання застелити пергаментом. Викласти туди заготовку для коржа та прибрати у холодильник.

Желатин залити водою. Сотейник з вершками та цукром поставити на вогонь. Довести до кипіння, зняти з нагрівання й додати набряклий желатин. Перемішати віночком, щоб желатин розчинився.

Сир зі згущеним молоком збити міксером. Потім туди влити охолоджені вершки і перемішати, щоб не залишилося грудочок.

Додати кокосову стружку (150 г) та перемішати.

Крем вилити у форму для випікання — до застиглого коржа. Накрити харчовою плівкою та прибрати у холодильник на 5−6 годин.

Застиглий торт дістати з форми й посипати кокосовою стружкою (70 г) зверху та з боків.



Розрізати на порційні шматки.

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