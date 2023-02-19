Просто знахідка для чоловіків: чізкейк «Баунті» — готується швидко, і, головне — без випічки (відео)
Наближаються весняні свята, і в кожного чоловіка з'явиться шанс здивувати свою кохану незвичайним десертом, приготувавши його власноруч.
Чізкейк «Баунті» без випічки чудово підійде для такого святкового сюрпризу.
Інгредієнти:
Сир 500 г
Печиво традиційне 200 г
Вершки 33% 170 мл
Кокосова стружка 220 г
Масло вершкове 150 г
Згущене молоко 150 г
Желатин 15 г
Цукор 50 г
Вода 60 мл
Приготування:
Печиво подрібнити. Вершкове масло розтопити, відправити до печива й перемішати до однорідної консистенції.
Дно форми для випікання застелити пергаментом. Викласти туди заготовку для коржа та прибрати у холодильник.
Желатин залити водою. Сотейник з вершками та цукром поставити на вогонь. Довести до кипіння, зняти з нагрівання й додати набряклий желатин. Перемішати віночком, щоб желатин розчинився.
Сир зі згущеним молоком збити міксером. Потім туди влити охолоджені вершки і перемішати, щоб не залишилося грудочок.
Додати кокосову стружку (150 г) та перемішати.
Крем вилити у форму для випікання — до застиглого коржа. Накрити харчовою плівкою та прибрати у холодильник на 5−6 годин.
Застиглий торт дістати з форми й посипати кокосовою стружкою (70 г) зверху та з боків.
Розрізати на порційні шматки.
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