Смачний торт «Баунті» з кокосовою начинкою: готується дуже просто й без проблем (відео)
Сучасні господині часто старим і вже відомим рецептам тортів, віддають перевагу незвичайним та цікавим. Одна з таких новинок — рецепт торта «Баунті» з кокосовою начинкою.
Готується він досить швидко та просто. Виходить соковитим та ароматним.
Продукти:
Для тіста:
3 яйця,
80 гр борошна,
20 гр какао,
0,5ч.л.розпушувача,
120 гр цукру
Для крему:
200 мл молока,
150 гр кокосової стружки,
100 гр вершкового масла,
100 гр цукру
Для глазурі:
150 гр шоколаду,
80 гр молока
Ще потрібно 150 мл вершків 10% для просочення.
Вся технологія виготовлення представлена на відео.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт «зупи з лосося».9
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram