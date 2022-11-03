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Смачний торт «Баунті» з кокосовою начинкою: готується дуже просто й без проблем (відео)

18:02 3 листопада 2022
торт

Сучасні господині часто старим і вже відомим рецептам тортів, віддають перевагу незвичайним та цікавим. Одна з таких новинок — рецепт торта «Баунті» з кокосовою начинкою.

Готується він досить швидко та просто. Виходить соковитим та ароматним.

Продукти:

Для тіста:

3 яйця,
80 гр борошна,
20 гр какао,
0,5ч.л.розпушувача,
120 гр цукру

Для крему:
200 мл молока,
150 гр кокосової стружки,
100 гр вершкового масла,
100 гр цукру

Для глазурі:
150 гр шоколаду,
80 гр молока

Ще потрібно 150 мл вершків 10% для просочення.

Вся технологія виготовлення представлена на відео.


Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт «зупи з лосося».

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