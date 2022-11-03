Смачний торт «Баунті» з кокосовою начинкою: готується дуже просто й без проблем (відео)

Сучасні господині часто старим і вже відомим рецептам тортів, віддають перевагу незвичайним та цікавим. Одна з таких новинок — рецепт торта «Баунті» з кокосовою начинкою.



Готується він досить швидко та просто. Виходить соковитим та ароматним.



Продукти:

Для тіста:

3 яйця,

80 гр борошна,

20 гр какао,

0,5ч.л.розпушувача,

120 гр цукру

Для крему:

200 мл молока,

150 гр кокосової стружки,

100 гр вершкового масла,

100 гр цукру

Для глазурі:

150 гр шоколаду,

80 гр молока



Ще потрібно 150 мл вершків 10% для просочення.



Вся технологія виготовлення представлена на відео.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт «зупи з лосося».

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