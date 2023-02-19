Де і коли дивитися онлайн «Лейпциг» — «Манчестер Сіті»;: розклад трансляцій та прогноз на матчі Ліги чемпіонів

У середу, 22 лютого, матчами у Лейпцигу та Мілані завершиться ігрова програма перших поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якій після групового етапу припинив виступ донецький «Шахтар».

На гостини до «Лейпцигу», який саме у групі випередив «гірників», приїде англійський «Манчестер Сіті». У минулорічному розіграші турніру команди зустрічалися між собою на груповій стадії та обмінялися домашніми перемогами — 6:3 у Манчестері та 2:1 у Лейпцигу. Тоді «МанСіті» з першого місця вийшов до 1/8 фіналу, а «Лейпциг» став третім, пропустивши вперед французький «ПСЖ».

У чемпіонаті Німеччини «Лейпциг» на вихідних розгромив на виїзді «Вольфсбург» — 3:0 (Форсберг, 14, Лаймер, 85, Собослаї, 90+2), і, набравши 39 очок у 21 турі, розташовується на п'ятому місці з відставанням у чотири бали від лідируючої «Баварії».

Відеоогляд матчу «Вольфсбург» — «Лейпциг» — 0:3

У свою чергу «Манчестер Сіті» несподівано втратив очки у виїзному поєдинку прем'єр-ліги проти «Ноттінгем Форест» — 1:1 (Вуд, 84 — Бернарду Сілва, 41). Підопічні Пепа Гвардіоли, набравши 52 очки, відстають від лідируючого «Арсенала» на два бали (при цьому провівши на один поєдинок більше) та випереджають на три «Манчестер Юнайтед», що йде третім.

Відеоогляд матчу «Ноттінгем Форрест» — «Манчестер Сіті» — 1:1

Букмекери в майбутньому протистоянні «Лейпцига» та «Манчестер Сіті» віддають перевагу англійцям. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу підопічних Пепа Гвардіоли приймає з коефіцієнтом 1,78, на нічию — 3,85, на виграш команди Марко Розе — 4,70. Ще більше впевненості у фахівців у підсумковому результаті в цій парі — на прохід «МанСіті» до чвертьфіналу дають коефіцієнт 1,16, на «Лейпциг» — 5,15.

Ще в одному поєдинку ігрового дня міланський «Інтер» прийме на «Джузеппе Меацца» португальський «Порту». У букмекерів явний фаворит — клуб із Мілана: ставку на перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 1,79, на нічию — 3,65, на виграш гостей — 4,90.

У прямій трансляції на території України матчі «Лейпциг» — «Манчестер Сіті» та «Інтер» — «Порту» покаже о 22:00 медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

22 лютого (середа)

«Лейпциг» — «Манчестер Сіті» 22.00 MEGOGO

«Інтер» — «Порту» 22:00 MEGOGO

Матчі-відповіді будуть зіграні в Манчестері та Порту 14 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Челсі» з Мудриком мінімально поступився «Боруссії» в Дортмунді.

Фото uefa.com

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