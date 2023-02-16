«Челсі» з Мудриком не встояв у Дортмунді: відеоогляди матчів плей-оф Ліги чемпіонів

У середу, 15 лютого, двома поєдинками у Дортмунді та Брюгге продовжилася ігрова програма перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у рамках якої напередодні мюнхенська «Баварія» на виїзді мінімально обіграла зірковий французький «ПСЖ». З ініціативи УЄФА всі єврокубкові зустрічі цього тижня розпочинаються з хвилини мовчання на згадку про жертв страшного землетрусу в Туреччині.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Челсі» (Англія) — 1:0

Гол: Адейємі (63).

Лондонці приїхали до Дортмунду, маючи невтішну серію з восьми гостьових матчів без перемог у всіх турнірах. У стартовому складі «Челсі» вийшов українець Михайло Мудрик, і вже в дебюті зустрічі міг забивати, вийшовши на ударну позицію під час швидкої атаки, але захисник дортмундців у блискучому підкаті зміг зупинити нашого співвітчизника.

І надалі гості були близькі до того, щоб відкрити рахунок — зокрема Тьягу Сіильва відправив м'яча у ворота, але зробив це за допомогою руки, а після удару Жоау Фелікса дортмундців урятувала поперечина.

«Боруссія» терпіла й дочекалася свого шансу в середині другого тайму. Після подачі кутового біля воріт дортмундців захисники вибили м'ячам за межі штрафного майданчика, де його підхопив Адейємі, промчав 70 метрів до володінь «Челсі», обігравши на своєму шляху Фернандеса та голкіпера, після чого закотив уже у порожні ворота.

Уже без Мудрика, якого замінили на 71-й хвилині, «Челсі» цілком міг розраховувати на рятівний гол, але цього вечора надійно в рамці діяв голкіпер «Боруссії» Кобель. У підсумку 0:1 — мінімальна поразка Мудрика та компанії, яка погіршує шанси лондонців на підсумковий успіх.

«Брюгге» (Бельгія) — «Бенфіка» (Португалія) — 0:2

Гол: Жоау Маріо (51, з пенальті), Нерес (88).

«Брюгге» без українського форварда Романа Яремчука, який просидів усю гру на лаві запасних, забив наприкінці першого тайму, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд у автора точного удару Одої. У підсумку після перерви гості забили двічі та значно підвищили свої шанси на вихід до чвертьфіналу перед поєдинком-відповіддю.

Матчі-відповіді суперників відбудуться в Лондоні та Лісабоні 7 березня.

Нагадаємо, що в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановано ще чотири перші зустрічі: «Айнтрахт» — «Наполі», «Ліверпуль» — «Реал» (21 лютого), а також «Інтер» — «Порту» та «Лейпциг» — «Манчестер Сіті» (22 лютого).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де та коли дивитися онлайн поєдинок Ліги Європи «Шахтар» — «Ренн».

Фото Twitter ФК «Челсі»

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