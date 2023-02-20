Крим та Донбас не будуть звільнені у 2023 році, — військовий експерт

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, який раніше розповідав про значення сучасних західних танків для ЗСУ, вважає, що бойові дії в Україні цього року не закінчаться.

«Я не бачу завершення війни у 2023 році. Я все ж таки гадаю, що вона триватиме ще й у 2024 році. Але у 2024 буде дійсно вже завершальна фаза: це звільнення тимчасово окупованого півострова Крим, а також Луганщини та Донеччини. Це найскладніший етап, але він матиме всі шанси на успіх і буде завершений саме у 2024 році», — зазначив він в інтерв`ю шеф-редактору інтернет-видання «Обозреватель» Оресту Сохару.

На його переконання, росія на той час технічно та ресурсно буде настільки виснаженою, що не зможе тримати ці ділянки в обороні, зокрема, й Крим. А ЗСУ станом на кінець війни будуть зовсім іншими, ніж на початку широкомасштабного вторгнення. Йдеться і про формат, і про рівень, і про досвід.

Читайте також: «В росії все йде до палацового перевороту»: Андрій Цаплієнко про терміни закінчення війни

Він зазначив, що на сьогодні у росіян є потенціал для компенсації втрат у техніці та для виробництва снарядів — у середньому це півтора мільйона пострілів на рік. Країна-агресор також може задіяти репресивні формати мобілізації, якщо перебуватимуть у критичному стані.

«Тому я говорю про „довгі“ терміни, оскільки нам не варто звільняти території ціною великих втрат у живій силі. Коли ти ставиш питання втрат найголовнішим під час будь-якої операції, то ця операція може розтягнутися на значно довший період», — додав він.

Раніше німецька експертка з питань безпеки Клаудія Майор зазначала, що військова перемога для України, безумовно, можлива, але війна триватиме довго.

А військовий експерт Олег Жданов вважав, щоліто може бути часом перегрупування та початку проведення контрнаступальної операції ЗСУ, з можливим виходом на кордони 1991 року наприкінці літа — на початку осені. Цей оптимістичний сценарій можливий за умови великих втрат росіян під час наступу та неможливості проведення в країні-агресорі нової мобілізації.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

418

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram