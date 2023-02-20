«Динамо» не змогло обіграти багаторазового чемпіона Латвії: відеоогляд матчу в Туреччині

У понеділок, 20 лютого, київське «Динамо», яке зіграло внічию з п'ятою командою Туреччини «Адана Демірспором» (0:0), провело черговий контрольний матч у рамках підготовки до поновлення сезону.

Суперником підопічних Мірчі Луческу став триразовий чемпіон Латвії — ФК «Рига», у складі якого виступає ексфутболіст «Дніпра» та молодіжної збірної України Юрій Вакулко. Наш співвітчизник на поле не вийшов, а його партнери, ведучи в рахунку по ходу другого тайму після голу вихованця сербського «Партизана» Мілоша Йоїча, не змогли втримати мінімальну перевагу — «рятівний» гол для киян забив 18-річний Антон Царенко.

«Динамо» (Україна) — «Рига» (Латвія) — 1:1

«Динамо»: Нещерет, Вівчаренко (Дубінчак, 46), Боль (Дячук, 80), Сирота, Малиш (Караваєв, 46), Андрієвський, Яцик (Гармаш, 58), Царенко, Перріс (Беніто, 58), Волошин, Супряга (Ванат, 58).

Голи: Царенко (79) — Йоїч (54).

Відео матчу «Динамо» — «Рига» — 1:1

Додамо, що у «Динамо» заплановано ще один спаринг на турецькій землі — 23 лютого «біло-сині» зіграють із чемпіоном Латвії-2022 «Валмієрою». А перший офіційний матч цього року динамівці зіграють 4 березня проти «Інгульця».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що європейський клуб візьме на себе лікування українського футболіста Олега Данченка, у якого тричі зупинялося серце.

Фото ФК «Динамо»

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