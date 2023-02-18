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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 2009
Скульптор: Juan Carlos Ferri Herrero
Розмір: 48×23 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Велика, скажу я вам, справа — мати право вибору. Особливо добре починаєш це розуміти у воєнний час. Та й не лише у воєнний. Але у воєнний особливо. Причому, з одного боку, комусь відсутність вибору може видатися жахливою. Адже людина не має права вибирати собі варіант, який найбільше її влаштовує.
А з іншого боку, саме такі ситуації часом підштовхують до вчинення неймовірних вчинків. Одного разу, наприклад, Голду Меїр (до речі, яка народилася на Бессарабці в центрі Києва і після переїзду до Ізраїлю стала 4-м прем'єр-міністром цієї країни) запитали, як їй вдавалося перемагати у військових конфліктах супротивника, який у рази перевершував Ізраїль і за чисельністю, і з озброєнь. Вона коротко відповіла:
- Просто ми не мали іншого вибору.
Вона була сильною ця наша землячка, яка стала першою в історії Ізраїлю (і досі єдиною) жінкою, яка обіймала посаду прем'єр-міністра. Дуже сильною. Не всім дано бути такими сильними та мудрими, як вона. Але кожен має шанс випробувати свої сили. У зв'язку з цим я часто згадую коротку притчу про одного пішака, що зумів перетнути все поле шахівниці. Ухиляючись від можливого нападу коней і слонів, пробираючись між безліччю інших ворожих постатей, він нарешті опинився на протилежній лінії поля. І раптом почув голос:
- Тепер — за правилами шахової гри — ти маєш право сам визначити свою подальшу долю. Хочеш стати ферземом?
- Ні, не хочу, — відповів пішак.
- А офіцером чи човном?
- Сказав же — не хочу!
- А ким тоді?
- Хочу залишитися пішаком.
- Але чому?
- Подобається мені бути пішаком, здатним досягти більшого!
- Навіщо ж ти вирушив через все поле, ризикуючи будь-якої миті загинути?
- Так, просто хотіла перевірити, чи зможу… Зміг.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 4 м/с 3х
Тиск: 731 мм