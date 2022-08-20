Волинські вареники з квасолею: ситно, смачно і просто
За словами фудблогерки Марії Михальченко, у її сім'ї вареники, особливо з квасолею, готують поколіннями. Неймовірно швидко і водночас смачно!
Інгредієнти:
- 750 г відвареної квасолі
- 1 ст. л вершкового масла
- 250 мл води
- 1 ч. л солі
- 1 ч. л цукру
- 10 г живих дріжджів
- 400 г борошна
Покрокову інструкцію приготування вареників з квасолею можна побачити тут.
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