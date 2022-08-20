Волинські вареники з квасолею: ситно, смачно і просто

За словами фудблогерки Марії Михальченко, у її сім'ї вареники, особливо з квасолею, готують поколіннями. Неймовірно швидко і водночас смачно!

Інгредієнти:

750 г відвареної квасолі

1 ст. л вершкового масла

250 мл води

1 ч. л солі

1 ч. л цукру

10 г живих дріжджів

400 г борошна

Покрокову інструкцію приготування вареників з квасолею можна побачити тут.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт лінивих вареників з солоним сиром та шпинатом.

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