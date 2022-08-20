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Волинські вареники з квасолею: ситно, смачно і просто

20:54 20 серпня 2022
Волинські вареники з квасолею

За словами фудблогерки Марії Михальченко, у її сім'ї вареники, особливо з квасолею, готують поколіннями. Неймовірно швидко і водночас смачно!

Інгредієнти:

  • 750 г відвареної квасолі
  • 1 ст. л вершкового масла
  • 250 мл води
  • 1 ч. л солі
  • 1 ч. л цукру
  • 10 г живих дріжджів
  • 400 г борошна

Покрокову інструкцію приготування вареників з квасолею можна побачити тут.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт лінивих вареників з солоним сиром та шпинатом.

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