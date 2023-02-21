Чудовий крок: американський аналітик про важливість візиту Байдена до Києва

Президент США Джо Байден відвідав Україну вже після Мюнхенської конференції з питань безпеки, де віцепрезидент Камала Гарріс офіційно заявила, що росія — злочинець, російський режим займався міжнародними злочинами проти людства.

На це в етері Апостроф TV звернув увагу американський військовий аналітик і колишній радник командувача армії США в Європі Марк Войджер.

«Це чудовий крок Байдена. путін сподівався, що ядерні навчання зруйнують візит Байдена до Польщі, а він ось тут, у Києві. До речі, ядерна кнопка завжди з американським президентом, і це добре знають у кремлі», — вважає Войджер.

На його думку, цей візит показує і Україні, і путіну, що допомога Америки буде стовідсотковою, не буде двозначності, а Україна є частиною Західного світу й основним гравцем у захисті світової демократії проти деспотизму та авторитаризму терористичного режиму в кремлі.

«Завтра путін буде змушений включити цей візит у підсумки. Напевно, говоритиме про те, що росія — жертва, що Захід загрожує росії, що керівник України під „зовнішнім управлінням“, як вони кажуть. Просто щоб показати російському народу, що війна продовжується, що є сенс її продовжувати, що це просто Захід взяв росію в кільце і буде розширяти свій вплив — а це сфери впливу росії та інші пропагандистські тези, які завжди лунають з вуст кремлівського режиму і не мають нічого спільного з істиною», — вважає аналітик.

Наразі кремль, на думку Войджера, нікого не може налякати, його погрози — порожні слова. Ядерна загроза — це блеф. Вони дуже добре знають, що Америка надасть потужнішу відповідь, якщо ядерна зброя буде використана. І візит Байдена до Києва став свідченням цього.

Нагадаємо, під час візиту президент США заявив про новий пакет військової допомоги Україні на $ 500 млн.

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