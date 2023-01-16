80% пацієнтів мають безсимптомне носіння камінців у жовчному міхурі: що слід знати про цю хворобу українцям

Камінці у жовчному міхурі мають 10−20% населення, ризик їх утворення збільшується з віком та частіше патологія зустрічається у жінок. Чому так відбувається — відповідь на своїй сторінці в інстаграмі дає терапевтка та гастроентеролог Євгенія Белінська.

«Чинників виникнення конкрементів дуже багато і визнати винним у пацієнта якийсь один — неможливо. Нефармакологічні методи, які допомагають у профілактиці ЖКХ — це контроль ваги (чим більший ІМТ, тим вищий ризик утворення конкрементів). Фізична активність — рівень інсуліну, тригліцеридів та секреції слизу в жовчному міхурі, прискорюється перистальтика та рівень холецистокініну, який змушує скорочуватись жовчний міхур). Регулярне харчування з достатньою кількістю клітковини, жирів. Вживання горіхів має позитивний вплив, а у деяких дослідженнях довели, що кава має захисний ефект, а от переваги вегетаріанської дієти лишаються суперечливими».

За словами лікарки, не забуваємо їсти продукти, багаті на вітамін С — це ківі, квашена капуста, солодкий перець, відвар шипшини, чорна смородина, обліпиха тощо.

«Не всім підряд можна приймати препарати урсодезоксихолевої кислоти для профілактики утворення камінців. Однозначно варторозглянути прийом цих препаратів пацієнтам, які:

інтенсивно худнуть (наприклад, після баріатричних операцій);

отримують тривалу терапію соматостатином або його аналогами;

отримують гормональну замісну терапію. Сюди відносяться жінки, які приймають препарати естрогену або комбіновані оральні контрацептиви (ризик збільшується приблизно у 2 рази за результатами 23 рандомізованих подвійних досліджень, в яких брали участь 43 тис жінок).

Це ні в якому разі не означає, що ці препарати не можна приймати, але будьте свідомими і не забувайте відвідувати планове УЗД органів черевної порожнини".

Євгенія Белінська констатує — згідно до статитистичних даних близько 80% пацієнтів мають безсимптомне носіння камінців у жовчному міхурі, знаходяться на парентеральному харчуванні. Тож навіть якщо дотримуватись усіх рекомендацій, це не гарантує на 100%, що у вас ніколи не буде діагностовано жовчнокам’яну хворобу, але суттєво зменшить ризики.

Нагадаємо розповідь дієтологині про унікальну користь квасолі.

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