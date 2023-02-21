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Україна

Окупаційна армія веде наступальні бої виключно на Донбасі, — розвідка

22:00 22 лютого 2023
Зруйнований Вугледар

Країна-терористка продовжує вести наступ на кількох напрямках на сході України. Поки що не йдеться про розрекламований повномасштабний наступ в Україні, повідомляє британська розвідка.

«За повідомленнями, кількість жертв залишається високою, особливо в Бахмуті та Вугледарі. Зокрема, «елітні» 155-та та 40-ва бригади морської піхоти зазнали дуже великих втрат у Вугледарі і, ймовірно, є небоєздатними. Російські війська, ймовірно, перебувають під зростаючим політичним тиском з наближенням річниці вторгнення. Цілком ймовірно, що росія буде стверджувати, що Бахмут був захоплений до річниці, незважаючи на реальний стан справ на місцях«

Якщо весняний наступ росії нічого не дасть, додає британська розвідка, то напруженість у російському керівництві, ймовірно, зросте.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що путін не бажає віддавати накази про складні зміни в російській армії.

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