Помер захисник Маріуполя, комбат «Азову» Олег Мудрак

Пішов із життя захисник «Азовсталі», капітан та командир першого батальйону полку «Азов» Олег Мудрак із позивним «Сухар», якого разом з побратимами обміняли на зрадника медведчука у вересні 2022 року. Він пережив російський полон і тортури.

Про це повідомив племінник українського захисника Данило в Instagram.

Данило пише, що його дядько завжди казав, що не хотів, щоб його смерть була «святом сліз». Він хотів, щоб його близькі збиралися разом і усміхаючись, згадували найкращі моменти, пов’язані з ним.

«Він горів цим життям, насолоджувався і запалював серця всіх людей навколо. Він зробив все можливе, щоб я став таким, який я є. Тому він ніколи не зникне з моєї голови та серця. Я хочу бути чоловіком, гідним Олега, щоб він дивився на мене з Вальгалли та відчував тільки гордість за мене», — написав племінник воїна ЗСУ.

Він не уточнив причин смерті Мудрака, проте дружина командира Азову Редіса Катерина Прокопенко поширила в Instagram повідомлення, що у бійця, який пережив тортури, полон та Оленівку, вже вдома не витримало серце.

«У військового, що пройшов пекло, зупинилося серце. Наслідки полону та тортур. Не хочу думати про те, що на нас чекає попереду, але ми обов’язково помстимося», — йдеться у сторіс Прокопенко.

Олег Мудрак брав участь у війні з перших днів 2014 року. 2022 року він разом із побратимами захищав Маріуполь, а потім «Азовсталь».

У травні 2022 року 36-річний Сухар потрапив у російський полон, де дуже схуд. У серпні минулого року журналіст і письменник Станіслав Асєєв опублікував фото, як герой змінився за цей час.

Фото красномовно говорить про ставлення рф до полонених

Нагадаємо, 28 липня росіяни підірвали колонію в Оленівці на Донеччині, аби приховати тортури над українськими полоненими, а на День незалежності України планували влаштувати у захопленому Маріуполі показове судилище над тими «азовцями», що вижили. Проте 22 вересня в Україну було повернуто 188 бійців легендарного полку, а командирів «Азову» доправили до Туреччини під особисті гарантії президента цієї країни. Тоді ж стало відомо, що звільнені українські військовополонені перебувають не в найкращому фізичному стані, і їх одразу ж госпіталізували.

Фото з соцмереж

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