Не можна залазити у кишеню захисникам: Зеленський відповів на петицію про повернення військовим премії у 30 тисяч грн

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо повернення всім військовослужбовцям премій у розмірі 30 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Авторка петиції Віра Русіна нагадувала, що раніше необхідну кількість голосів набрала петиція з вимогою підвищити премії військовим зі 100 тисяч до 150 тисяч, а також з 30 до 50 тисяч гривень. Це пропонували зробити завдяки скасуванню надбавок народним депутатам. Президент тоді доручив розглянути цю пропозицію голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку.

Проте Русіна заявляє, що уряд натомість ухвалив протилежне рішення, знизивши багатьом військовим розмір премій.

«Не можна залазити в кишені тих, від кого сьогодні залежить, чи вдасться втримати державу. Владі потрібно вже навчитись прораховувати свої дії та рішення на кілька кроків вперед», — наголошує жінка.

У відповіді на петицію Зеленський нагадав, що 28 лютого 2022 року Кабмін затвердив постанову про виплату військовослужбовцям по 100 тисяч грн або 30 тисяч на місяць.

Наразі, за словами Зеленського, з метою забезпечення соціальної справедливості було здійснено низку заходів щодо диференціації розмірів премій залежно від місця, умов та особливостей проходження служби.

Зеленський звернувся до прем'єра з проханням комплексно опрацювати поставлене в петиції питання, звернувши особливу увагу на забезпечення належного соцзахисту військових та дотримання принципів справедливості щодо стимулювання військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Про результати розгляду петиції автора проінформує Кабмін.

Президент підкреслив, що саме на Кабмін покладено завдання та повноваження щодо здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності України, проведення бюджетної та фінансової політики, а також забезпечення соціальних та правових гарантій військових.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовослужбовцям. Тепер виплати безпосередньо залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.

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