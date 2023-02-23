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Під удар російських варварів потрапила Харьківщина: є поранені, пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад

16:26 23 лютого 2023
руйнування

Окупанти вчергове обстріляли населенні пункти Харківської області.

Обстріл був 23 лютого близько 9:30. Російські військові здійснили ракетний обстріл по адміністрації у селищі Дворічна Куп"янського району. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт ракетами типу С-300, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Під завалами, за попередніми даними, залишаються дві жінки. Отримали поранення жінка та чоловік.
Пізніше росіяни знову обстріляли Дворічну: влучили у житловий будинок. Дані про постраждалих наразі уточнюються.

З артилерії окупанти обстріляли Куп"янськ. Отримали поранення дві місцевих мешканки. Пошкоджено приватні житлові будинки та багатоповерхівки.

У Вовчанську через обстріли окупантів пошкоджено навчальний заклад.

Нагадаємо, вчора окупанти вдарили по Херсону. Уламки ворожих снарядів вбили 5 мирних людей, які знаходилися на зупинці громадського транспорту у Суворовському районі міста. Багато містян дістали поранення, у тому числі на території автопарку та у власних квартирах. Пошкоджені будівлі медичного закладу та «Херсонобленерго».

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