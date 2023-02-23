«Динамо» розгромило в Туреччині володаря Кубка Латвії: відеоогляд матчу

У четвер, 23 лютого, «Динамо» слідом за результативною нічиєю з «Ригою» (1:1) провело черговий контрольний матч, який став уже 13-м для киян у рамках зимового підготовчого періоду. Суперником підопічних Мірчі Луческу став ще один представник чемпіонату Латвії, чинний володар національного кубка «Ауда», яка в Туреччині вже зустрічалася з українськими клубами — програла «Дніпру-1» (1:5) та зіграла внічию з «Минаєм» (1:1).

«Динамо» (Україна) — «Ауда» (Латвія) — 3:0

«Динамо»: Нещерет (Моргун, 80), Караваєв (Гусєв, 80), Попов (Сирота, 60), Дячук (Бурда, 69), Дубінчак (Вівчаренко, 46), Сидорчук, Андрієвський (Царенко, 46), Перріс (Кабаєв, 46), Гармаш, Волошин (Беніто, 67), Ванат.

Голи: Кабаєв (54), Караваєв (56), Ванат (66).

Цікавий епізод стався перед початком поєдинку. Як повідомляє журналіст клубу Андрій Шахов-молодший, після виконання Гімну України тренер латвійського клубу, фінський фахівець Сімо Валакарі, висловив свою підтримку нашій країні, голосно вимовивши: «Слава Україні!»

Що стосується самої гри, то перший тайм завершився без забитих м'ячів, а ось після перерви динамівці тричі протягом 12 хвилин «розписалися» у воротах суперника після точних ударів Кабаєва, Караваєва та Ваната та оформили розгромну перемогу на тренувальному зборі.

Додамо, що у киян запланований ще один спаринг у Туреччині — 26 лютого «біло-сині» зіграють із чемпіоном Латвії «Валмієрою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що київське «Динамо» потрапило до престижного рейтингу Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Динамо»

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