Стало відомо, чи збільшать розмір пенсії по інвалідності у 2023 році
Пенсії з інвалідності розраховують відповідно до віку, групи та страхового стажу людини. Тому сума у кожної особи є індивідуальною.
Про це пише 24tv.
Яка пенсія в осіб з інвалідності у 2023 році
- І група інвалідності — страховий стаж повинен становити від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, які мають 100% розміру пенсії за віком;
- ІІ група інвалідності — стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком;
- ІІ група інвалідності — страховий стаж від 1 до 14 років, а розмір — 50% пенсії за віком.
Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності:
- для осіб з інвалідністю І групи — 2 300 грн;
- для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп — 2 100 грн;
- для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп — 2 093 грн.
Які документи потрібні для призначення пенсії
Насамперед, вам потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати всі необхідні документи. Це можна зробити і онлайн — на сайті Пенсійного фонду.
Напишіть заяву про призначення пенсії.
При собі майте паспорт, а якщо пенсія призначається на дитину — свідоцтво про народження.
Ті, хто має ID-паспорт, повинні додатково принести ще довідку про реєстрацію з місця проживання.
Обов’язково потрібна картка платника податків.
Також подаються:
- трудова книжка або документ, що підтверджує роки стажу;
- відомості про заробітну плату;
- довідка з МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія), посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або інший документ, що підтверджує статус;
- фотографія (як на паспорт) для того, щоб оформити пенсійне посвідчення.
Індексація пенсій у березні
Цього року з 1 березня українським пенсіонерам буде проведено індексацію виплат — на 20%. Але точний розмір підвищення пенсій наразі не оприлюднено.
Індексацію проведуть для громадян, які отримують пенсію за віком, мінімальну пенсію, особи з інвалідністю, пенсіонери-ліквідатори аварій на ЧАЕС.
Водночас не отримають підвищення військові пенсіонери, які отримують наукову пенсію та пенсіонери-держслужбовці. Цим категоріям перерахунок зроблять після закінчення воєнного стану.
Нагадаємо, що в Україні діє кілька видів пенсій за інвалідністю: за солідарною системою, військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.174
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