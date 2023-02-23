Стало відомо, чи збільшать розмір пенсії по інвалідності у 2023 році

Пенсії з інвалідності розраховують відповідно до віку, групи та страхового стажу людини. Тому сума у кожної особи є індивідуальною.

Про це пише 24tv.

Яка пенсія в осіб з інвалідності у 2023 році

І група інвалідності — страховий стаж повинен становити від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, які мають 100% розміру пенсії за віком;

ІІ група інвалідності — стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком;

ІІ група інвалідності — страховий стаж від 1 до 14 років, а розмір — 50% пенсії за віком.

Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності:

для осіб з інвалідністю І групи — 2 300 грн;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп — 2 100 грн;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп — 2 093 грн.

Які документи потрібні для призначення пенсії

Насамперед, вам потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати всі необхідні документи. Це можна зробити і онлайн — на сайті Пенсійного фонду.

Напишіть заяву про призначення пенсії.

При собі майте паспорт, а якщо пенсія призначається на дитину — свідоцтво про народження.

Ті, хто має ID-паспорт, повинні додатково принести ще довідку про реєстрацію з місця проживання.

Обов’язково потрібна картка платника податків.

Також подаються:

трудова книжка або документ, що підтверджує роки стажу;

відомості про заробітну плату;

довідка з МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія), посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або інший документ, що підтверджує статус;

фотографія (як на паспорт) для того, щоб оформити пенсійне посвідчення.

Індексація пенсій у березні

Цього року з 1 березня українським пенсіонерам буде проведено індексацію виплат — на 20%. Але точний розмір підвищення пенсій наразі не оприлюднено.

Індексацію проведуть для громадян, які отримують пенсію за віком, мінімальну пенсію, особи з інвалідністю, пенсіонери-ліквідатори аварій на ЧАЕС.

Водночас не отримають підвищення військові пенсіонери, які отримують наукову пенсію та пенсіонери-держслужбовці. Цим категоріям перерахунок зроблять після закінчення воєнного стану.

Нагадаємо, що в Україні діє кілька видів пенсій за інвалідністю: за солідарною системою, військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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