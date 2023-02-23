Російські війська кинули всі сили на проведенні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, проте змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається, а спроба активізувати повітряну розвідку завершується втратами військової техніки — лише протягом доби Сили оборони знищили російські БПЛА типу «Мерлін» та «Зала».

Також протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської і Сумської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ поблизу Іванівського, Диліївки та Бахмута. Відповідно обстрілів зазнали 13 населених пунктів, зокрема, Васюківка (там працювала ще й ворожа авіація), Залізнянське, Берхівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в Донецьку, в ніч з 21 на 22 лютого відзначено прибуття до травматологічного центру 6 автомобілів швидкої допомоги з пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ. А в Мелітополі Запорізької області, у місцевій школі, для дітей з усього міста начебто на «добровільній основі» планується прийняття присяги «юнармійців». Також, на базі вказаного навчального закладу планується сформувати так званий «всєросійський корпус спасатєлєй».

Тим часом в окупованому Маріуполі окупанти схиляють місцеве населення за продовольчі пайки долучатися до обладнання позицій навколо цього міста. Оплата зазначеної трудової діяльності не визначена. Більшість осіб отримують лише продовольчі набори.

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили 3 райони зосередження живої сили та один інший важливий об’єкт ворога.

Нагадаємо, що вранці 23 лютого ЗСУ «привітали» окупантів у Донецьку і Маріуполі — в окупованих містах були зафіксовані точкові удари по місцях розташування ворога і його техніки.

Фото Генштабу ЗСУ

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