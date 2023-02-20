Де і коли дивитись онлайн «Ренн» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги Європи

У четвер, 23 лютого, донецький «Шахтар», який продав за 100 млн євро в «Челсі» Михайла Мудрика, на стадіоні «Роазон Парк» у Ренні проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти однойменного французького клубу. Нагадаємо, що у першій зустрічі суперників у Варшаві українська команда перемогла — 2:1.

Якщо підопічні Ігора Йовічевіча цілеспрямовано готувалися до поєдинку проти хлопців Бруно Женезіо у столиці Польщі, то «Ренн» у вихідні провів чергову зустріч чемпіонату Франції, перемігши на своєму полі «Клермон» — 2:0 (Калімуендо-Муїнга, 37, 64). Після 24 турів суперник гірників з 43 очками посідає у турнірній таблиці ліги 1 5-е місце.

Відеоогляд матчу «Ренн» — «Клермон» — 2:0

Нагадаємо, що до зустрічі суперників у Варшаві «Ренн» та «Шахтар» перетиналися в єврокубках лише раз, коли 2005-го донеччани здолали французів на їхньому полі в групі Кубка УЄФА — 1:0.

Цього разу букмекери вбачають фаворитом матчу «Ренн». Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на виграш українського клубу в основний час приймає з коефіцієнтом 4,75, на нічию — 3,90, на перемогу французів — 1,75.

У прямій трансляції на території України поєдинок «Ренн» — «Шахтар» покаже о 22:00 медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга Європи. 1/16 фіналу. Матч-відповідь

23 лютого (четвер)

«Ренн» — «Шахтар» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що жеребкування пар 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться у Ньоні 24 лютого о 13:00. Як відомо, переможці груп Ліги Європи — «Арсенал», «Бетіс», «Фенербахче», «Ференцварош», «Фейєноорд», «Фрайбург», «Реал Сосьєдад» та «Юніон Сент-Жиллуаз» — пройшли в цю стадію одразу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ренн» у нинішньому єврокубковому сезоні двічі обіграв київське «Динамо» — 2:1 удома та 1:0 в гостях.

Фото ФК «Шахтар»

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