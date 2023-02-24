«Найкращі млинці у вашому житті»: лимонний торт з млинців від шефкухаря Миколи Люлька

В Україні під час «Масляного тижня» найпопулярнішою стравою є млинці. Відомий шефкухар Микола Люлько поділився оригінальним рецептом лимонного торту з млинців.

«Лимонний торт з млинців. Подивись, збережи, постав вподобайк, приготуй, та взлети», — написав він в Instagram.

Інгредієнти та спосіб приготування:

Млинці:

Яйця 6 шт

Цукор 80

Сіль 6

Борошно 250

Молоко 500

Олія 40

Він радить все змішатити в однорідну масу та дати 30 хв відпочити тісту, а потім смажити. Якщо будуть комочки треба пролити суміш через сито.

Лимонний крем:

Сік лимона 200 г

Цедра лимона з 3 шт

Цукор 120

Вершкове масло 90 г

Жовтки 6 шт

Треба з’єднати всі інгредієнти окрім масла. Замішати до однорідної маси та заварити на паровій бані, постійно помішуючи до густого стану (коли піде перший гарний пар крем готовий, або коли суміш набере 85 градусів). В гарячий крем додайте масло та вмішайте його. Потім треба поставити в холодильник на 1 годину, щоб повністю охолов та став ще густіший.

Вершковий крем:

Маскарпоне 500 г

Ванільний цукор 20 г

Треба поєднати та легенько та швидко взбити.

Потім треба перемазати млинці по черзі кремами (можна приготувати повністю з лимонним, але тоді треба готувати в половину більше від рецепту). Перемазаний торт відправте в холодильник, щоб він повністю охолов. Далі посипте цукром та карамелізуйте з допомогою пальника.